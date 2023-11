Pax erhebt schwere Vorwürfe gegen Papa Brad Pitt: "So ein Ar***, wir hatten Angst"

Pax Jolie-Pitt packt aus - so ein furchtbarer Vater soll Brad Pitt sein.

Wie US-Medien derzeit flächendeckend berichten, soll Pax Jolie-Pitt , der 19 Jahre alte Adoptivsohn von Angelina Jolie und Brad Pitt eine brisante Nachricht auf Instagram verfasst haben.

Wahrheit wird ans Licht kommen

Darin bezeichnet der Spross Brad Pitt als "Arschloch, das seine vier jüngsten Kinder in Angst und Schrecken versetzt" habe. Er schreibt in dem Posting, dass er über einen privaten Account schon 2020 zum Vatertag verfasst hat weiter: "Du hast die Leben derer, die mir am nächsten stehen, zur Hölle gemacht." Dann noch: "Du kannst dir selber einreden und der Welt, was immer du magst, aber die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen."

Sarkastisch

Zum Schluss meint er sarkastisch: "Also, schönen Vatertag, du verdammt grauslicher Mensch!" Garniert ist der Text mit einem Bild Brad Pitts, als er im selben Jahr einen Oscar gewann.

© APA/AFP/VALERIE MACON ×

Das führte zur Trennung

Pax wurde 2007 in Vietnam von Angelina Jolie adoptiert, da war er drei Jahre alt und hatte eine drogensüchtige Mutter. Brad hat ihn im Jahr darauf adoptiert. Jolie und Pitt haben sich 2016 nur zwei Jahre nach ihrer Hochzeit getrennt, die Kinder blieben bei Angelina Jolie. Ein Vorfall in einem Privatjet mit dem ältesten Sohn, Maddox, soll den Ausschlag dafür gegeben haben.