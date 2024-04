Jolie: Misshandlungsvorwürfe gegen Brad Pitt

Nachdem man schon geglaubt hat, dass Ruhe im Scheidungs-Drama zwischen den Hollywood-Star einkehrt, eskaliert der Streit zwischen Jolie und Pitt erneut

Auch acht Jahre nach ihrer Trennung fliegen immer noch die Fetzen. Angelina Jolie und Brad Pitt lassen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig in den Dreck zu ziehen. Wobei die Schauspielerin hier immer öfter die treibende Kraft ist. Jetzt wurden einmal mehr Gerichtsakten öffentlich, in denen die Schauspielerin ihren Ex beschuldigt, bereits VOR dem verhängnisvollen Skandal-Flug 2016 handgreiflich geworden zu sein.

Im Streit um ihr ehemals gemeinsames Weingut Chateau Miraval in Südfrankreich ist in den Dokumenten von Handgreiflichkeiten zu lesen. "Pitt hat Jolie schon lange vor der Flugreise der Familie von Frankreich nach Los Angeles im September 2016 körperlich misshandelt. Aber dieser Flug war das erste Mal, dass er auch die Kinder körperlich misshandelte. Jolie verließ ihn daraufhin sofort.“ In den Akten wurde vermerkt, dass Pitt seine Frau an Bord eines Flugzeugt am Kopf gepackt und sie viermal gegen die Decke geschlagen haben soll.

© Getty Images

Die brisanten Details finden sich alle im Akt zum Streit um das französische Anwesen. Pitt reichte 2022 Klage gegen Jolie ein, weil sie nach der Trennung ihren Anteil ohne Pitts Zustimmung verkauft haben soll. Kurz darauf reichte sie Gegenklage ein. Laut ihren Anwälten hätte Pitt dem Verkauf nur zugestimmt, wenn sie eine „belastende“ und „expansive“ Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibe. Er habe sie „vertraglich zum Schweigen verpflichten“ wollen, weil sie 2021 im Sorgerechtsstreit eine Akte mit „E-Mails, Zusammenfassungen der Familienaussagen und anderen Beweisen“ eingereicht hatte.

In einem Interview mit dem US-Portal "Page Six" erklärten Jolies Anwälte, dass die Geheimhaltungsvereinbarung für Pitt nur deshalb so wichtig war, weil er damit "seinen Missbrauch von Frau Jolie und ihrer Familie begraben wollte". Insider hingegen sprechen davon, dass alles nur eine Strategie von Jolie ist, um den Rechtsstreit gegen ihren Ex zu gewinne.