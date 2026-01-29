Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Ski-Hammer: Kristoffersen will künftig als Österreicher jubeln
Schladming-Sieger

Ski-Hammer: Kristoffersen will künftig als Österreicher jubeln

29.01.26, 18:45
Henrik Kristoffersen hat nach seinem Sieg beim „Night Race“ auf der Planai in Schladming erneut Spekulationen über einen möglichen Wechsel der Staatsbürgerschaft ausgelöst. 

Der Norweger ließ nach seinem Erfolg offen anklingen, dass er sich eine Zukunft als Österreicher vorstellen kann.

„Ich hoffe, dass ich bald Österreicher werde“, sagte der ehemalige Weltmeister nach dem Rennen. Schladming bezeichnete er dabei als sein Heimrennen und fügte hinzu: „Das ist mein Haus.“ Kristoffersen lebt seit rund zehn Jahren in der Nähe von Salzburg und hat seinen Lebensmittelpunkt seit Langem in Österreich.

Staatsbürger aber kein Verbandswechsel?

Ein möglicher Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft muss jedoch nicht zwangsläufig einen Verbandswechsel bedeuten. Bereits 2023 hatte der mittlerweile 31-Jährige erklärt, dass er über eine doppelte Staatsbürgerschaft nachdenkt. „Ich habe den österreichischen Führerschein, bezahle Steuern in Österreich und unser Hauptwohnsitz ist in Österreich“, begründete er diesen Wunsch. Der Umzug nach Salzburg sei für ihn die beste Entscheidung gewesen. „Es ist alles perfekt hier für mich.“

Sportlich schrieb Kristoffersen mit seinem jüngsten Erfolg ebenfalls Geschichte. Mit dem fünften Slalom-Sieg auf der Planai ist er nun alleiniger Rekordsieger. Zuvor hatte er sich diese Bestmarke mit dem Österreicher Benjamin Raich geteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
