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Nicht informiert

Riesenwirbel um ÖTV-Tennisstar

18.03.26, 13:29
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Dass beim WTA1000-Tennisklassiker in Miami nur zwei statt drei Österreicherinnen im Hauptfeld aufschlagen, ist eigentlich ein Skandal.

Mit der Wienerin Sinja Kraus steht in Miami neben der mit einer Wildcard ausgestatteten Junioren--French-Open-Siegerin Lilly Tagger eine zweite ÖTV-Spielerin im Hauptbewerb. Kraus kämpfte sich mit Siegen über die Serbin Lola Radivojevic und die Lettin Darja Semenistaja in die erste Hauptrunde, wo sie heute Mittwoch (ab 17.10 Uhr/live Sky) auf US-Qualifikantin Alycia Parks trifft.

Tagger erhielt wie zuvor in Indian Wells eine Wildcard, sie trifft ab ca. 19.30 Uhr auf die deutsche Qualifikantin Ella Seidel. Beide Matches werden auf Sky live übertragen.

Grabher fürs Miami-Hauptfeld ausgelost - aber sie ist in Wien

Riesen-Aufregung herrscht um eine dritte ÖTV-Spielerin: Auch Julia Grabher war in Miami ausgelost worden. Die Vorarlbergerin war von einem hinteren Platz auf der Warteliste ins Feld gerutscht, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien. Der verpasste Erstrunden-Auftritt kommt Grabher teuer zu stehen: Selbst bei einer Niederlage wären Österreichs bester Tennisspielerin (WTA-Nr. 85) 24.335 Dollar sicher gewesen.

Trainer Günter Bresnik über die verpasste Gelegenheit seiner Spielerin: "Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat", meint der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz.

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