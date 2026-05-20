Kraus, Neumayer und Rodionov stürmen ins Quali-Finale

Überragender Tag für die rot-weiß-rote Tennis-Elite in Paris! Gleich drei Österreicher haben am Mittwoch mit bärenstarken Leistungen die dritte und letzte Qualifikations-Runde der French Open erreicht.

Österreichs Tennis-Asse präsentieren sich auf der roten Asche von Roland Garros weiterhin in absoluter Topform. Da die Spiele vom Mittwochvormittag und -nachmittag bereits beendet sind und die Ergebnisse feststehen, entfallen für diese Partien die TV-Termine. Sinja Kraus, Lukas Neumayer und Jurij Rodionov benötigen jeweils nur noch einen einzigen Erfolg, um fix im prestigeträchtigen Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers zu stehen. Dort warten bereits die gesetzten Landsleute Sebastian Ofner und Julia Grabher sowie Anastasia Potapova und Lilli Tagger auf ihre Teamkollegen.

Nervenschlacht und bittere Pleite

Die 24-jährige Wienerin Sinja Kraus, die als Nummer 101 der Weltrangliste aktuell Österreichs Nummer drei ist, bewies im Duell gegen die Deutsche Noma Noha Akugue echte Kämpferqualitäten. Nach einem verlorenen Tiebreak im ersten Satz drehte Kraus richtig auf und siegte schließlich nach harter Arbeit mit 6:7(5), 6:0, 7:5. Im entscheidenden Match wartet mit der 32-jährigen Anna-Lena Friedsam erneut eine erfahrene Deutsche. Weniger Matchglück hatte Youngster Joel Schwärzler, der gegen den an Nummer 30 gesetzten Russen Roman Safiullin am späten Nachmittag eine 4:6, 2:6-Niederlage kassierte und damit ausschied.

Die glatten Zweisatzsiege der Herren

Absolut makellos präsentierten sich die rot-weiß roten Herren im Sand von Paris. Der 23-jährige Salzburger Lukas Neumayer fegte den Spanier Alejandro Moro Canas in seinem achten Qualifikationsanlauf mit 6:1, 6:3 vom Court und gab im gesamten Turnierverlauf damit erst fünf Games ab. Für den Einzug in die finale Runde kassiert er, wie auch seine Kollegen, bereits ein stattliches Preisgeld von 48.000 Euro. Auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov ließ überhaupt nichts anbrennen und fertigte den Brasilianer Gustavo Heide souverän mit 6:1, 6:4 ab. Die kommenden Gegner der beiden Österreicher standen vorerst noch nicht fest.

Starker Auftritt am Hamburger Rothenbaum

Unterdessen feierte das frisch wiedervereinte österreichische Parade-Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler eine gelungene Generalprobe für Paris beim ATP500-Turnier in Hamburg. Die beiden ÖTV-Stars bezwangen zum Auftakt auf Court M2 die schwedisch-amerikanische Paarung Andre Göransson und Evan King in einem packenden Match mit 6:7(5), 6:4, 10:8. Im Viertelfinale der Bitpanda Hamburg Open wartet nun ein echter Kracher auf das Duo. Sie treffen auf die starken deutschen Lokalmatadore und die an Position drei gesetzten Kevin Krawietz und Tim Pütz.