4. Etappensieg für Pech-Team - Gall vor Rückkehr aufs Podest

Bei einem Massensturz auf der 2. Giro-Etappe mussten die UAE-Topfahrer Adam Yates, Jay Vine und Marc Soler mit teils schweren Verletzungen aufgeben. Die verbliebenen Teamkollegen feierten seither vier Siege, allein drei davon gingen auf das Konto von Jhonatan Narvaez.

Der Klassiker-Spezialist aus Ecuador riss am Mittwoch auf der 11. Etappe mit drei Bergwertungen gemeinsam mit dem Spanier Enric Mas am letzten Anstieg aus. Im Ziel in Chiavari kam's nach insgesamt 195 km zum Zweiersprint, den Narvaez vor Mas gewann. Der Italiener Diego Ulissi wurde Dritter. Das Feld mit Gesamt-Leader Alfonso Eulalio (33.), Giro-Topfavorit Jonas Vingegaard (32.) und dem Osttiroler Felix Gall (42.) kam mit 3:24 Rückstand auf den Sieger ins Ziel.

Narvaez jubelte über seinen bereits dritten Etappensieg bei der 109. Giro-Auflage. Tobias Bayer belegte Rang 58 (+14:10). Gesamt ist der Alpecin-Athlet 70. (+1:31:06), Mühlberger liegt auf Platz 23 (+10:18).

Nächster Gall-Angriff für Samstag geplant

Podest-Anwärter Gall liegt auch nach der 11. Etappe 4. Gesamtrang (+2:24). In Führung ist weiterhin Eulalio, 27 Sekunden dahinter lauert Vingegaard. Felix Gall (+2:24) fehlten 27 Sekunden auf den Drittplatzierten Thymen Arensman (NED), den er spätestens am Samstag bei der nächsten schwierigen Bergankunft in Pila wieder überholen will. Der Giro geht am 31. Mai in Rom zu Ende.