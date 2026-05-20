Zettelwirtschaft: ÖVP-Klubchef kontert FPÖ-Kickl

ÖVP-Klubchef Ernst Gödl kontert FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Der EU-Asyl- und Migrationspakt lässt im Nationalrat die Wogen hochgehen. Während FPÖ-Chef Herbert Kickl von einer "Kapitulation vor der Völkerwanderung und Unterwerfung unter die EU" spricht, hält ÖVP-Klubchef Ernst Gödl nun dagegen - mit einer Zettelwirtschaft.

Denn der ÖVP-Politiker hielt dem Freiheitlichen "eine sehr bescheidene 'Bilanz'" seiner Asylpolitik als Innenminister vor: ein weißes Blatt Papier. "Der Asyl- und Migrationspakt, der heute im Hohen Haus diskutiert wird, ist ein Meilenstein und die größte fremdenrechtliche Verschärfung der vergangenen 20 Jahre”, so Gödl.

Und: “Dass die Freiheitlichen hier heute ihre Zustimmung versagen wollen – und sich damit gegen einen starken Außengrenzschutz, Rückkehrzentren und die Sicherheit stellen – zeigt, dass die Kickl-FPÖ nur von Problemen lebt, nicht von Lösungen. Das ist verantwortungslos.”