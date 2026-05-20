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Magdalena Forster
© Moritz Zangl

Auszeichnung

Magdalena Forster erhält NÖ-Performance-Preis

20.05.26, 13:00
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Die Künstlerin erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung für ihre Arbeit "Cow Notes". Die Verleihung findet am 20. November in der Wiener Herrengasse statt. 

Der H13 Niederösterreich Preis für Performance geht in diesem Jahr an Magdalena Forster. Die Tanz- und Performancekünstlerin setzte sich laut einer Aussendung des Kunstraums Niederoesterreich vom Mittwoch unter mehr als 50 Einreichungen mit ihrer Arbeit "Cow Notes" durch. Die Auszeichnung wird seit 2007 jährlich vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Forsters Performance "Cow Notes" verwandle den Kunstraum Niederoesterreich in "einen vielschichtigen Erfahrungsraum, in dem sich Klang, Körper und Material in einer kakofonischen Beziehung verflechten", wurde seitens der Jury in einem Statement betont. Ausgangspunkt sei ein akustischer Dialog zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteurinnen und Akteuren.

Die prämierte Performance sowie die Preisverleihung finden am 20. November im Kunstraum Niederoesterreich in der Wiener Herrengasse statt. Eine begleitende Ausstellung wird dort von 21. bis 28. November zu sehen sein.

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