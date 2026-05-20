Hollywoodstar bei der Vienna Comic Con

Das Staffelfinale der zweiten Season von Daredevil: Born Again lief erst vor wenigen Tagen und der Hype um Marvels gefürchteten Kingpin hält an. Nun steht fest: Vincent D’Onofrio, der Schauspieler von Kingpin, kommt am 21. und 22. November 2026 zur VIECC Vienna Comic Con in die Messe Wien.

Wer den Schauspieler live erleben möchte und sich bevorzugten Zugang zu Autogrammen und Fotosessions sichern will, kann ab sofort VIP-Tickets für die VIECC 2026 erwerben.

Schauspielrollen mit Kultstatus

"I am… in a world… full of shit!”: Mit diesem Satz brannte sich Vincent D’Onofrio in Stanley Kubricks Full Metal Jacket endgültig ins kollektive Filmgedächtnis ein. Mit Vincent D’Onofrio holt die Vienna Comic Con einen Schauspieler nach Wien, der über Jahrzehnte hinweg einige der eigenwilligsten und intensivsten Figuren der Film- und TV-Geschichte verkörperte. Ob als exzentrischer Orson Welles in Tim Burtons Ed Wood, als von einem Alien übernommener Edgar in Men in Black oder als verstörender Serienkiller Carl Stargher in The Cell: D’Onofrios Rollen bleiben selten gewöhnlich und entwickeln genau deshalb Kultstatus.

Vincent D’Onofrio als Private Leonard "Pyle“ Lawrence in Stanley Kubricks "Full Metal Jacket", eine Rolle, die bis heute als eine der intensivsten Performances der Filmgeschichte gilt. © Warner Bros

Zwischen Hollywood-Stars, der größten Artist Alley und Fandoms

Spätestens als Wilson Fisk alias Kingpin in Marvel’s Daredevil wurde er endgültig zu einer der prägendsten Figuren des modernen Marvel Cinematic Universe. Die Vienna Comic Con geht 2026 in ihre zehnte Edition und damit größer, lauter und popkultureller denn je. Zwischen Creator Culture, Cosplay, Hollywood-Stars und der größten Artist Alley Österreichs treffen bei der VIECC unterschiedlichste Fandoms, Communities und Popkultur-Welten aufeinander – und genau das macht das Event seit Jahren zu einem sehr außergewöhnlichen Wochenende.