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Sienna Miller (44) zum dritten Mal Mamageworden
© Getty

Hollywood-Star

Sienna Miller (44) zum dritten Mal Mamageworden

11.05.26, 23:01
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Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller ("G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra", "21 Bridges") ist mit 44 Jahren zum dritten Mal Mutter geworden. 

 "Es ist passiert", erzählte Miller in einem Interview mit dem US-Portal "E! News". "Ich habe ein winziges Baby nebenan." Sie bekomme derzeit sehr wenig Schlaf - "aber ich bin wahnsinnig in mein Baby verliebt", ergänzte sie.

Es ist das zweite gemeinsame Kind für Miller und ihren Freund, Schauspieler Oli Green (29, "The Gray House"). Sie haben bereits eine zweijährige Tochter. Aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge stammt Millers 13 Jahre alte Tochter Marlowe. Im März erzählte die Schauspielerin, dass sie sich mit der Schwangerschaft sehr wohl fühle. "Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", sagte Miller im Interview mit der Frauenzeitschrift "Glamour".

Miller war zuletzt unter anderem in dem Western-Projekt "Horizon" von Kevin Costner zu sehen. Am 20. Mai kommt ihr neuer Film "Jack Ryan: Ghost War" bei Amazon Prime Video heraus. In dem Action-Thriller ist sie als Agentin an der Seite von John Krasinski, der den CIA-Analysten Jack Ryan spielt, zu sehen.

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