Völlig überfordert: Security lässt ESC-Fans vor Stadthalle im Regen stehen

Am Montag durften die ersten Fans zur Song-Contest-Probe in die Wiener Stadthalle, doch aufgrund der großen Sicherheitsvorkehrungen bildete sich eine lange Schlange mit enormen Wartezeiten, während das heftige Unwetter über das Areal zog.

Montagabend öffnete die Wiener Stadthalle ihre Pforten auch für die ersten Fans. Die Probe war ein erster Testlauf für die beiden Halbfinale am Dienstag und Donnerstag und das große Finale am Samstag. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm und könnten nun auch für großes Chaos sorgen.

Ganz Europa blickt dieser Tage nach Wien, Anhänger aus allen Ländern sind in der Hauptstadt zu Gast und sorgen für ESC-Fieber im ganzen Land. Doch beim Einlass zur Probe offenbarten sich die ersten großen Probleme bei der größten Musik-Party des Jahres.

Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen gelten beim Einlass in die Wiener Stadthalle strenge Regeln. Die Kontrollen sind so streng wie am Flughafen. Das führt automatisch zu enormen Verzögerungen. Denn pro Tag werden etwa 10.500 Fans in der ausverkauften Halle erwartet.

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Probleme beim Einlass

Doch angesichts des ersten Testlaufs am Montag sollten die Fans vor allem bei den drei Hauptveranstaltungen rechtzeitig kommen. Der offizielle Einlass ist jeweils für 18 Uhr geplant, während die Shows 3 Stunden später beginnen.

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Bei der Zuschauerprobe waren aber kurz vor 21 Uhr noch meterlange Schlangen vor der Event-Arena. Hinzu kam, dass die ESC-Anhänger komplett durchnässt ausharren mussten. Während das Unwetter über das Gebiet rund um die Stadthalle zog, bewegte sich in den Schlangen kaum etwas.

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Zum Glück war die Stimmung bei den Wartenden trotz Regen und Kälte gut. Manche Besucher veranstalteten Regentänze, der Rest freute sich einfach darauf, bald in der wärmenden Halle zu sein, doch immerhin zeigten alle Verständnis für die Wartezeit. Während die Stadt mit vielen Aktionen ESC-Charme versprüht, könnte ausgerechnet der Einlass zum großen Kritikpunkt eines friedlichen und wunderschönen Festes werden.