Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026 Fans Stadthalle Regen
© Fuhrich

Totales Chaos droht

Völlig überfordert: Security lässt ESC-Fans vor Stadthalle im Regen stehen

Von
11.05.26, 20:59
Teilen

Am Montag durften die ersten Fans zur Song-Contest-Probe in die Wiener Stadthalle, doch aufgrund der großen Sicherheitsvorkehrungen bildete sich eine lange Schlange mit enormen Wartezeiten, während das heftige Unwetter über das Areal zog. 

Montagabend öffnete die Wiener Stadthalle ihre Pforten auch für die ersten Fans. Die Probe war ein erster Testlauf für die beiden Halbfinale am Dienstag und Donnerstag und das große Finale am Samstag. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm und könnten nun auch für großes Chaos sorgen.

Ganz Europa blickt dieser Tage nach Wien, Anhänger aus allen Ländern sind in der Hauptstadt zu Gast und sorgen für ESC-Fieber im ganzen Land. Doch beim Einlass zur Probe offenbarten sich die ersten großen Probleme bei der größten Musik-Party des Jahres.

Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen gelten beim Einlass in die Wiener Stadthalle strenge Regeln. Die Kontrollen sind so streng wie am Flughafen. Das führt automatisch zu enormen Verzögerungen. Denn pro Tag werden etwa 10.500 Fans in der ausverkauften Halle erwartet.

ESC2026 Fans Stadthalle Regen
© Fuhrich

Probleme beim Einlass

Doch angesichts des ersten Testlaufs am Montag sollten die Fans vor allem bei den drei Hauptveranstaltungen rechtzeitig kommen. Der offizielle Einlass ist jeweils für 18 Uhr geplant, während die Shows 3 Stunden später beginnen.

ESC2026 Fans Stadthalle Regen
© Fuhrich

Bei der Zuschauerprobe waren aber kurz vor 21 Uhr noch meterlange Schlangen vor der Event-Arena. Hinzu kam, dass die ESC-Anhänger komplett durchnässt ausharren mussten. Während das Unwetter über das Gebiet rund um die Stadthalle zog, bewegte sich in den Schlangen kaum etwas.

ESC2026 Fans Stadthalle Regen
© Fuhrich

Zum Glück war die Stimmung bei den Wartenden trotz Regen und Kälte gut. Manche Besucher veranstalteten Regentänze, der Rest freute sich einfach darauf, bald in der wärmenden Halle zu sein, doch immerhin zeigten alle Verständnis für die Wartezeit. Während die Stadt mit vielen Aktionen ESC-Charme versprüht, könnte ausgerechnet der Einlass zum großen Kritikpunkt eines friedlichen und wunderschönen Festes werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen