Ex-Coach Robert Klauß kehrt zu Rapid zurück

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Ende seiner Ära kehrt Robert Klauß zum SK Rapid zurück. Der ehemalige Trainer übernimmt bei den Grün-Weißen eine völlig neue und ungewohnte Rolle.

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Donnerstag, 14. Mai, 17:00 Uhr am Sportplatz Opponitz (Bezirk Amstetten) findet das Spiel der Rapid-Legenden gegen eine Auswahl aus dem Ybbstal statt.

Für den 41-jährigen Deutschen ist es eine Premiere, denn Robert Klauß wurde erstmals in den Kader der Legenden-Mannschaft berufen. Damit kehrt er an der Seite von Rapid-Größen wie Steffen Hofmann und Erwin Hoffer zurück in den Kreis der Hütteldorfer.

Neue Rolle noch offen

Ob der ehemalige Coach die Mannschaft von der Seitenlinie aus betreuen oder tatsächlich selbst die Fußballschuhe schnüren wird, ist derzeit noch offen. Sein Engagement bei den Profis endete offiziell am 24. April 2025. In seiner Zeit als Cheftrainer konnte Klauß drei von vier Wiener Derbys für sich entscheiden – eine Bilanz, die ihn bei den Fans in Wien-Hütteldorf nach wie vor beliebt macht.

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Derby-Fokus am Sonntag

Während die Rückkehr von Klauß für Aufsehen sorgt, steht für die aktuelle Mannschaft des SK Rapid heute um 17:00 Uhr das wichtige Derby gegen die Austria auf dem Programm. Dabei geht es für die Grün-Weißen darum, die theoretische Chance auf den zweiten Tabellenplatz zu wahren.