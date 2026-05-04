Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie vorsichtig mit dem ersten Eindruck, schauen Sie genauer hin!

Seien Sie vorsichtig mit dem ersten Eindruck, schauen Sie genauer hin! Beruf: Initiative braucht Teamgeist! Stimmen Sie sich besser mit anderen ab!

Initiative braucht Teamgeist! Stimmen Sie sich besser mit anderen ab! Fitness: Nutzen Sie Ihre Power und Motivation auch, um Kondition zu tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie flexibler und spontaner! Vor allem aber auch kommunikativer!

Seien Sie flexibler und spontaner! Vor allem aber auch kommunikativer! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung! Andere Sichtweisen sind legitim.

Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung! Andere Sichtweisen sind legitim. Fitness: Frischluft, Bewegung und geistige Anregungen stärken Ihr Wohlbefinden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Reagieren Sie nicht zu impulsiv! Es ist wohl nur ein Missverständnis.

Reagieren Sie nicht zu impulsiv! Es ist wohl nur ein Missverständnis. Beruf: Keine voreiligen Diskussionen! Überdenken Sie Ihre Argumente noch!

Keine voreiligen Diskussionen! Überdenken Sie Ihre Argumente noch! Fitness: Vermeiden Sie Konfrontationen, die machen nur unnötig schlechte Laune!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man ist ziemlich unruhig. Nehmen Sie es cool und passen Sie sich an!

Man ist ziemlich unruhig. Nehmen Sie es cool und passen Sie sich an! Beruf: Nicht aus der Ruhe bringen lassen! Notfalls flexibel improvisieren!

Nicht aus der Ruhe bringen lassen! Notfalls flexibel improvisieren! Fitness: Alles ein bisschen zu hektisch? Klinken Sie sich aus, atmen Sie durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wollen Sie jemanden erobern? Denken Sie lieber länger darüber nach!

Wollen Sie jemanden erobern? Denken Sie lieber länger darüber nach! Beruf: Finanzielle Hindernisse könnten sich auftun. Innehalten und nachrechnen!

Finanzielle Hindernisse könnten sich auftun. Innehalten und nachrechnen! Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor! Vorrang für Konzentration und Kontrolle!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Spannung liegt in der Luft. Daher zurückhaltend, nicht angriffslustig!

Spannung liegt in der Luft. Daher zurückhaltend, nicht angriffslustig! Beruf: Ihre Kompetenz wird wichtiger. Abwarten, drängen Sie sich nicht auf!

Ihre Kompetenz wird wichtiger. Abwarten, drängen Sie sich nicht auf! Fitness: Kräfte vernünftig einteilen! Hinaus an die Luft, um tief durchzuatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie alten Ärger los! Wer versöhnlich einlenkt, hat mehr Freude.

Lassen Sie alten Ärger los! Wer versöhnlich einlenkt, hat mehr Freude. Beruf: Ein guter Tag, um umzudenken und Pläne wirtschaftlich neu zu bewerten.

Ein guter Tag, um umzudenken und Pläne wirtschaftlich neu zu bewerten. Fitness: Endlich wieder bessere Konzentration: Ihre Nerven stabilisieren sich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gehen Sie mit Worten vorsichtig um! Besser zuhören, länger nachdenken!

Gehen Sie mit Worten vorsichtig um! Besser zuhören, länger nachdenken! Beruf: Geänderte Pläne? Bewahren Sie Ruhe, gehen Sie konstruktiv darauf ein!

Geänderte Pläne? Bewahren Sie Ruhe, gehen Sie konstruktiv darauf ein! Fitness: Gelassenheit ist jetzt wichtiger denn je, Überfordern Sie Ihre Nerven nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lieber cooler! Interesse beruht nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit.

Lieber cooler! Interesse beruht nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Beruf: Stellt man Ihre Ideen infrage? Seien Sie offen für andere Meinungen!

Stellt man Ihre Ideen infrage? Seien Sie offen für andere Meinungen! Fitness: Motivation braucht Konzentration und auch mehr Rücksicht auf andere.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Guter Tag für klärende Aussprachen. Bleiben Sie ruhig und sachlich!

Guter Tag für klärende Aussprachen. Bleiben Sie ruhig und sachlich! Beruf: Sie liegen mit Ihren Ideen richtig. Bringen Sie sie diplomatisch ein!

Sie liegen mit Ihren Ideen richtig. Bringen Sie sie diplomatisch ein! Fitness: Sportlicher und beweglicher! Körper und Geist brauchen mehr Aktivität.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Versprechen Sie nicht zu viel und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht!

Versprechen Sie nicht zu viel und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht! Beruf: Vernunft ist Trumpf! Reagieren Sie kooperativ auf neue Vorschläge!

Vernunft ist Trumpf! Reagieren Sie kooperativ auf neue Vorschläge! Fitness: Es ist sicher klüger, länger nachzudenken, statt voreilig zu handeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Gibt man sich etwas zu angriffslustig oder übergriffig? Mehr Abstand!

Gibt man sich etwas zu angriffslustig oder übergriffig? Mehr Abstand! Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Fragen. Absichern, kein Risiko eingehen!

Vorsichtiger in finanziellen Fragen. Absichern, kein Risiko eingehen! Fitness: Stress abschütteln, entspannen! Ruhig sportlich, aber mit Augenmaß!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.