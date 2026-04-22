Dieser Mini-Roboter ersetzt jetzt Ihr Fensterputzen: Mit Code OE24 günstiger!

Fensterputzen gehört für viele zu den nervigsten Aufgaben im Haushalt. Streifen, Aufwand und schwer erreichbare Stellen machen es oft mühsam. Genau hier setzt der ECOVACS WINBOT Mini an – ein kompakter Fensterputzroboter, der aktuell stark im Trend liegt.

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Unser Test: Klein, aber überraschend stark

Auf den ersten Blick wirkt der WINBOT Mini durch sein kompaktes Design fast unscheinbar. Im Einsatz zeigt sich jedoch schnell, wie leistungsstark das Gerät wirklich ist.

Mit bis zu 7.500 Pa Saugkraft haftet der Roboter sicher an der Scheibe und reinigt zuverlässig – selbst bei größeren Glasflächen.

Für Sie bedeutet das: weniger Aufwand und konstant saubere Ergebnisse.

Streifenfrei dank smarter Technik

Besonders überzeugt im Test die Ultraschall-Sprühfunktion. Diese verteilt die Reinigungslösung extrem fein, was für eine gleichmäßige und streifenfreie Reinigung sorgt.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Zusätzlich stehen Ihnen drei Reinigungsmodi zur Verfügung:

• Standardmodus für regelmäßige Reinigung

• Intensivmodus für stärkere Verschmutzungen

• Fleckenmodus für gezielte Problemstellen

Für Sie bedeutet das: Ergebnisse wie vom Profi – ganz ohne eigenes Putzen.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Sicher und durchdacht

Gerade bei Fensterrobotern ist Sicherheit entscheidend. Der WINBOT Mini punktet hier mit durchdachten Funktionen:

• Notstromakku (bis zu 30 Minuten) bei Stromausfall

• 4,7 Meter Kabel für flexible Nutzung

• Stabile Haftung an vertikalen Flächen

Im Test wirkt das System zuverlässig und alltagstauglich.

Kompakt und praktisch im Alltag

Mit nur 1,3 kg Gewicht ist der Roboter leicht zu handhaben und schnell einsatzbereit. Auch das Verstauen ist unkompliziert.

Für Sie bedeutet das: kein sperriges Gerät, sondern eine praktische Lösung für jeden Haushalt.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Angebot im Überblick

Aktuell ist der ECOVACS WINBOT Mini für 229,00 € erhältlich – statt 299,00 €. Das entspricht einer Ersparnis von rund 23 %.

Mit dem Gutscheincode OE24 erhalten Sie zusätzlich Rabatt. Außerdem ist 1 Liter Reinigungslösung gratis im Bundle enthalten.

Fazit

Im Test überzeugt der WINBOT Mini durch starke Leistung, einfache Bedienung und streifenfreie Ergebnisse.

Wenn Sie sich das Fensterputzen dauerhaft sparen möchten, ist dieses Gerät aktuell eine der interessantesten Lösungen – vor allem mit dem zusätzlichen Rabattcode!

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