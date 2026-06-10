Gold trifft WM: Alle wollen diese limitierte Österreich-Goldmünze!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Gold, Fußball und Österreich-Leidenschaft in einem Sammlerstück? Genau das sorgt aktuell für großes Interesse bei Fans und Sammlern. Denn die offizielle Gold-Münze "We Are Austria" zur FIFA WM 2026™ ist derzeit überraschend stark reduziert erhältlich – und das dürfte nicht lange unbemerkt bleiben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Reinstes Gold trifft auf echtes WM-Feeling

Die exklusive Sonderprägung besteht aus reinstem Gold (999,9/1000) und wurde in hochwertiger Qualität gefertigt. Damit ist die Münze nicht nur ein besonderes Erinnerungsstück zur Fußball WM 2026, sondern auch ein spannendes Sammlerobjekt für Österreich-Fans.

"We Are Austria"-Goldmünze © IMM

Gerade offizielle WM-Editionen erleben rund um große Turniere regelmäßig einen enormen Hype – vor allem wenn sie so streng limitiert sind wie dieses Exemplar.

Weltweit nur 7.000 Stück

Besonders spannend: Von der "We Are Austria"-Goldmünze existieren weltweit lediglich 7.000 Stück.

Genau diese Limitierung macht die Edition für viele Sammler besonders interessant. Denn limitierte Goldprägungen mit Fußball-Bezug gelten oft als begehrte Erinnerungsstücke mit besonderem Charakter.

Statt 84,90 Euro jetzt für nur 39 Euro

Das entspricht einer massiven Preisreduktion – und genau deshalb sorgt das Angebot derzeit für viel Aufmerksamkeit bei Fußballfans und Gold-Sammlern.

"We Are Austria"-Goldmünze © IMM

Sammlerstück mit Symbolkraft

Die Kombination aus:

offizieller FIFA-WM-Edition echtem Gold Österreich-Bezug strenger Limitierung stark reduziertem Preis!

macht dieses Angebot aktuell besonders spannend. Vor allem für Fans, die sich ein exklusives Erinnerungsstück zur WM 2026 sichern möchten.

"We Are Austria"-Goldmünze © IMM

Unser Fazit

Wer Fußball-Leidenschaft und hochwertige Sammlerstücke verbinden möchte, sollte sich die "We Are Austria"-Goldmünze schnell sichern.

Reinstes Gold, limitierte Auflage und ein ungewöhnlich starker Rabatt machen dieses Angebot derzeit zu einer echten Besonderheit für Fans und Sammler.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.