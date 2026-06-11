FC Bayern: Transfer-Hammer kündigt sich an

Bei den Transfer-Verhandlungen um einen Wunschspieler der Bayern ist offenbar ein Durchbruch gelungen.

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Der erste große Sommer-Transfer von Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie "Bild" berichtet ist sich der Rekordmeister mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel von Nathaniel Brown (22) weitgehend einig.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche und seinem Münchner Kollegen Max Eberl sei dem Bericht zufolge in den Verhandlungen ein entscheidender Schritt gelungen. Der einzige noch verbleibende Knackpunkt sei noch die genaue Aufteilung zwischen der festen Zahlung und den Bonuszahlungen. Die Eintracht pocht in den Gesprächen darauf, dass die Boni im Vergleich zur festen Ablösesumme nicht zu hoch ausfallen. Bei sämtlichen Parteien ist die Zuversicht derzeit aber sehr groß, dass der Deal in den kommenden Tagen offiziell über die Bühne gehen wird.

Der 22-jährige Neu-Nationalspieler Nathaniel Brown wird voraussichtlich für eine Summe von knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Frankfurt nach München wechseln. Bereits am Sonntag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Curaçao. Brown könnte in der Startelf stehen. Es ist gut möglich, dass der Wechsel bis dahin bereits komplett in trockenen Tüchern ist.