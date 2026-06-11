TV
E-Paper
Sport

Wunschspieler

FC Bayern: Transfer-Hammer kündigt sich an

Nathaniel Brown
© DeFodi Images via Getty Images
Bei den Transfer-Verhandlungen um einen Wunschspieler der Bayern ist offenbar ein Durchbruch gelungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der erste große Sommer-Transfer von Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie "Bild" berichtet ist sich der Rekordmeister mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel von Nathaniel Brown (22) weitgehend einig.

Auch interessant

Bose-Deal auf Amazon: Dieser Bluetooth-Lautsprecher ist reduziert!

Bienenschwarm überfällt Urlaubsstrand

Weltstar eröffnet das Rennen am Red Bull Ring

Knicks drehen 29-Punkte-Rückstand

Sterbehilfe: Regierung bringt Neuregelung auf den Weg

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche und seinem Münchner Kollegen Max Eberl sei dem Bericht zufolge in den Verhandlungen ein entscheidender Schritt gelungen. Der einzige noch verbleibende Knackpunkt sei noch die genaue Aufteilung zwischen der festen Zahlung und den Bonuszahlungen. Die Eintracht pocht in den Gesprächen darauf, dass die Boni im Vergleich zur festen Ablösesumme nicht zu hoch ausfallen. Bei sämtlichen Parteien ist die Zuversicht derzeit aber sehr groß, dass der Deal in den kommenden Tagen offiziell über die Bühne gehen wird.

Der 22-jährige Neu-Nationalspieler Nathaniel Brown wird voraussichtlich für eine Summe von knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Frankfurt nach München wechseln. Bereits am Sonntag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Curaçao. Brown könnte in der Startelf stehen. Es ist gut möglich, dass der Wechsel bis dahin bereits komplett in trockenen Tüchern ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM-Schiri nach "Abschub" in Somalia gefeiert

EX-FIFA-Boss entsetzt über Schiri-Skandal

1.900 Euro: SO viel kostet ein volles Panini-WM-Album

Elefanten sagen WM-Spiele voraus

FC Bayern: Transfer-Hammer kündigt sich an

Für Brown-Transfer: Bayern will Superstar verkaufen

Achtmal Rot für Brasilien bei Testspiel

Mega-Schocker bei Testspiel

Niederlande mit WM-Hotel Flops

Überraschung: So kurz wird Glasners Vertrag bei Milan