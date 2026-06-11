TV
E-Paper
Sport

Gänsehaut

Weltstar eröffnet das Rennen am Red Bull Ring

Red Bull Ring in Spielberg
© Getty
Wenn die Motoren in Spielberg heulen, trifft Motorsport heuer auf Oper.
OE24 auf Google bevorzugen

Kurz vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix am Sonntag, 28. Juni, wird Star-Tenor Jonas Kaufmann (56) die österreichische Bundeshymne singen. Der gebürtige Münchner und Wahl-Salzburger bringt damit klassische Töne an den Red Bull Ring. Begleitet wird er bei seiner Performance vom Osttiroler Ensemble Musicbanda Franui, die den Tenor dabei instrumental unterstützt.

Auch interessant

Knicks drehen 29-Punkte-Rückstand

Sterbehilfe: Regierung bringt Neuregelung auf den Weg

Kuscheln & Kuss - Helene Fischer zündet Liebesshow

Straße von Hormuz angeblich gesperrt

Bauernregel: Wenn morgen die Sonne nicht scheint, dann...

Gänsehaut auf der Rennstrecke

In der Vergangenheit sangen bereits musikalische Größen wie Andreas Gabalier, Hans Zimmer oder Opus die Bundeshymne am Red Bull Ring in Spielberg. Heuer kündigen die Veranstalter für die Motorsport-Königsklasse ein spannendes Zusammenspiel zwischen Oper und Motorsport an.

Star-Tenor Kaufmann
Star-Tenor Jonas Kaufmann (56) © sony

Ein international gefragter Opernstar

Jonas Kaufmann gehört zu den weltweit gefragtesten Sängern und gastierte zuletzt unter anderem mit Puccinis "Tosca" in Paris und Zürich. Er hat bereits Auftritte in allen bedeutenden Konzerthäusern der Welt absolviert, ist aber auch in Österreich fest verwurzelt – etwa als amtierender Intendant der Tiroler Festspiele Erl. Die Veranstalter in Spielberg zeigen sich von der außergewöhnlichen Kombination überzeugt: "Formel 1 und Oper - das passt am Red Bull Ring hervorragend zusammen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Überraschender Verstappen-Knall in der Formel 1

Nach Strafen-Chaos: F1-Team legt Einspruch gegen Wertung

Marquez feiert 100. GP-Sieg

Ferrari-Schock: Teamchef Vasseur (58) im Spital

Antonelli holt sich Monaco-Pole - Verstappen 2.

Weltstar eröffnet das Rennen am Red Bull Ring

MotoGP will Formel-1-Kultstrecke erobern

5. Sieg! Antonelli schreibt auch in Monaco Geschichte

Antonelli rockt Monaco! Wolff schwärmt von Mercedes-"Rockstar"

So freizügig gab sich Vonn VOR ihrem ORF-Interview