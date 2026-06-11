Weltstar eröffnet das Rennen am Red Bull Ring

Wenn die Motoren in Spielberg heulen, trifft Motorsport heuer auf Oper.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kurz vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix am Sonntag, 28. Juni, wird Star-Tenor Jonas Kaufmann (56) die österreichische Bundeshymne singen. Der gebürtige Münchner und Wahl-Salzburger bringt damit klassische Töne an den Red Bull Ring. Begleitet wird er bei seiner Performance vom Osttiroler Ensemble Musicbanda Franui, die den Tenor dabei instrumental unterstützt.

Gänsehaut auf der Rennstrecke

In der Vergangenheit sangen bereits musikalische Größen wie Andreas Gabalier, Hans Zimmer oder Opus die Bundeshymne am Red Bull Ring in Spielberg. Heuer kündigen die Veranstalter für die Motorsport-Königsklasse ein spannendes Zusammenspiel zwischen Oper und Motorsport an.

Star-Tenor Jonas Kaufmann (56) © sony

Ein international gefragter Opernstar

Jonas Kaufmann gehört zu den weltweit gefragtesten Sängern und gastierte zuletzt unter anderem mit Puccinis "Tosca" in Paris und Zürich. Er hat bereits Auftritte in allen bedeutenden Konzerthäusern der Welt absolviert, ist aber auch in Österreich fest verwurzelt – etwa als amtierender Intendant der Tiroler Festspiele Erl. Die Veranstalter in Spielberg zeigen sich von der außergewöhnlichen Kombination überzeugt: "Formel 1 und Oper - das passt am Red Bull Ring hervorragend zusammen."