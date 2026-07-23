Alle warten auf Verstappen

Nach dem F1-Klassiker am Hungaroring (Sonntag, 15 Uhr/ORF1 live) soll der Red-Bull-Star über seine Zukunft entscheiden.

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Wie entscheidet sich Max Verstappen? Diese Frage schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Fahrerlager am Hungaroring, wo am Sonntag (15 Uhr, ORF1 live) der elfte von 22 Saison-Grands-Prix über die Bühne geht. Danach geht‘s in die vierwöchige Sommerpause, in der sich die Top-Teams die Weichen für die Saison 2027 stellen sollten.

Podestplatz in Spa hob Stimmung bei Verstappen

Tatsächlich scheint alles davon abzuhängen, ob der bei der Red Bull unzufriedene Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (zurzeit nur auf WM-Platz 7) seine Ausstiegsklausel zieht. "Dass es diese Option gibt, heißt nicht, dass wir sie auch in Anspruch nehmen", meinte Verstappen-Manager Raymond Vermeulen vor dem Belgien-GP auf oe24-Nachfrage.

Dass der in Belgien geborene Verstappen sein Heimrennen in Spa als Dritter auf dem Podest beendete, könnte die Chancen auf einen Verbleib bei Red Bull erhöhen. "Spa war ein positives Rennen für uns", erklärte der Holländer am Medien-Donnerstag in Ungarn. Jetzt hofft er, dass sich auch am Hungaroring "alles zusammenfügt und die Fahrzeugabstimmung hinbekommen."

In Insiderkreisen verstärken sich die Gerüchte, dass sich Verstappen angesichts mangelnder Alternativen bereits für eine weitere Zukunft bei Red Bull entschieden haben könnte. Beim Top-Team Mercedes ist WM-Leader Kimi Antonelli gesetzt. Der WM-Dritte George Russell, dessen Vertragsverlängerung offiziell noch in der Luft hängt, erklärte im Interview mit Sport Bild: "Ich fahre 2027 mit Mercedes."

Beim Weltmeister-Team McLaren haben sowohl Lando Norris, als auch Oscar Piastri langfristige Verträge.

Bleibt Ferrari, wo Charles Leclerc erst unlängst "für mehrere Jahre" unterschrieben hat. Der aktuell auf WM-Platz 2 liegende Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (45 Punkte hinter Antonelli) hat laut Insider-Informationen eine Option auf Verlängerung für 2027 – und die dürfte er auch ziehen.