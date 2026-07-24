Ferrari-Gala am Hungaroring: Hamilton jagt die Antonelli-Sensation, Verstappen schäumt vor Wut

Charles Leclerc schnappt sich die Freitag-Bestzeit, während Ferrari-Kollege Lewis Hamilton vor der Sommerpause zur großen Antonelli-Jagd bläst. Dahinter kochen die Emotionen hoch: Max Verstappen wütet nach einem gefährlichen Vorfall über Carlos Sainz.

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Ferrari setzt am Hungaroring das erste gewaltige Ausrufezeichen vor der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause! Im ersten Freien Training schnappte sich Charles Leclerc in 1:18,251 Minuten die souveräne Bestzeit. Der Monegasse verwies Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit einem satten Vorsprung von 0,484 Sekunden auf den zweiten Rang. Komplettiert wurde die bärenstarke Scuderia-Vorstellung von Lewis Hamilton, der mit 0,543 Sekunden Rückstand Dritter wurde. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli schaute im Auftakttraining vorerst nur zu: Der Mercedes-Junior überließ seinen Silberpfeil dem Nachwuchsfahrer Frederik Vesti, der sich auf Position sieben achtbar schlug.

Spannung vor dem Qualifying in Budapest

Die Ausgangslage vor den entscheidenden Einheiten verspricht pure Hochspannung. Am Samstag geht es ab 16:00 Uhr im Qualifying um die besten Startplätze auf dem überholfeindlichen Kurs. Wer den letzten Grand Prix vor der Pause live mitverfolgen möchte, kann das Rennen am Sonntag ( Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) direkt erleben. Während Antonelli mit einem weiteren Erfolg den Sekt für den WM-Titel bereits kühlen könnte, wittern seine Verfolger Morgenluft. Ungarn-Rekordsieger Hamilton liegt aktuell 45 Zähler hinter dem Youngster, auch Mercedes-Pilot George Russell hofft bei 50 Punkten Rückstand noch auf eine fette Sensation im WM-Kampf.

Hamiltons historische Jagd am Hungaroring

Ferrari-Star Lewis Hamilton jagt im freien Training über den Hungaroring. Der britische Rekordweltmeister peilt beim GP von Ungarn am Wochenende seinen neunten Triumph auf dem Traditionskurs in der Puszta an. © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Besonders "Sir Lewis" strotzt auf seinem Lieblingskurs vor Selbstbewusstsein – eine spürbare Wende im Vergleich zum Vorjahr, als der Brite nach einem indiskutablen zwölften Platz im Qualifying völlig ratlos wirkte. Seit seinem emotionalen 106. GP-Sieg in Barcelona feiert der Rekord-Weltmeister jedoch ein mächtiges Comeback. Hamilton jagt in Budapest seine zehnte Pole Position und peilt seinen bereits neunten Triumph auf dem Hungaroring an.

Gelingt der Coup, würde der Routinier 40 Jahre nach der Formel-1-Premiere in Ungarn endgültig als unumschränkter König der Puszta in die Geschichte eingehen.

Verstappen schäumt nach Fast-Crash am Hungaroring

Für die meiste Aufregung abseits der Zeitenliste sorgte jedoch ein Vorfall zwischen Max Verstappen und Carlos Sainz. Der vierfache Weltmeister und der Williams-Pilot kamen sich auf der Strecke extrem nahe und behinderten sich gegenseitig massiv. "Unglaublich! Das war echt gefährlich", schimpfte der Red-Bull-Star direkt über den Boxenfunk über die kompromisslose Fahrweise des Spaniers. Beide Piloten wurden direkt nach dem Ende der ersten Trainingseinheit von den Rennkommissaren zum Rapport zitiert.