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Kuscheln & Kuss - Helene Fischer zündet Liebesshow

Helene Fischer
© Thomas Zeidler-Künz
Helene Fischer liefert mit ihrer neuen 360-Grad-Show das größte Spektakel des Pop und die große Liebesshow. Ihr Mann Thomas Seitel ist nämlich mit dabei. Für eine prickelnde Akrobatik-Einlage. Und einen Kuss!
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Bei ihrer Konzertserie im Jahr 2018 verliebte sich Helene Fischer in Tour-Akrobat Thomas Seitel und gab deshalb Florian Silbereisen den Laufpass. Jetzt, zwei gemeinsame Töchter später, zeigt sie ihr großes Liebesglück. Beim Tourstart der bahnbrechenden 360-Grad-Show am Mittwoch in Dresden setzte Helene bei einer atemberaubenden Akrobatik-Einlage nämlich auf die starken Arme ihres Thomas. Beim brandneuen und bislang noch unveröffentlichten Song "Meiner Seite" wirbelte sie gemeinsam mit ihm in luftiger Höhe durch das Stadion.

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Mit verliebten Blicken, innigen Liebkosungen und Textzeilen, wie man sie von Helene in so einer romantischen Deutlichkeit noch nie gehört hat: "Tag und Nacht. Du bist an meiner Seite. Stark und schwach. Du stehst an meiner Seite. Hart auf Hart. Du lässt mich nie alleine", singt sie da. Große Gefühle, die 35.000 Fans dahinschmelzen ließen. Noch einmal eine Spur deutlicher als bei der letzten Tournee "Rausch", wo sie sich zu "Hand an Hand" an ihn kuschelte.

Emotionales Highlight

Das große Herzbeben als emotionales Highlight einer Show der Extraklasse, bei der Helene Fischer auf einer 25 Millionen Euro "Rundum-Glücklich"-Bühne zu 21 Hits wie "Von hier bis unendlich", der aktuellen WM-Hymne "Heute Nacht" und natürlich "Atemlos durch die Nacht" das größte Konzert-Spektakel des Jahres liefert. Flug-Entree vom Oberrang des Stadions, vier heiße Kostüme, Rammstein-würdige Pyro-Show, beeindruckende Choreografien und Tanz am Dach der 25 Millionen Euro teuren und 28 Meter hohen Bombast-Bühne, die inmitten der Fans aufgebaut ist, inklusive.

Am 11. Juli fegt sie damit auch das Wiener Ernst-Happel-Stadion. In den Armen ihres Thomas.

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