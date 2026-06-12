2:1 - Südkorea dreht Krimi gegen Tschechien

Das zweite WM-Spiel wurde zum heftigen Schlagabtausch zwischen Südkorea und Tschechien. Am Ende konnten die Asiaten über einen 2:1-Sieg jubeln.

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Starker Start, Rückstand, Comeback: Südkorea rang zum Auftakt der Fußball-WM in Guadalajara Tschechien mit 2:1 nieder. Vor mehr als 40.000 Zuschauern im Estadio Akron dominierten die Asiaten die Partie über weite Strecken, gerieten durch Ladislav Krejčí (59.) aber überraschend in Rückstand. In-beom Hwang (67.) und Joker Hyeon-gyu Oh (80.) drehten die Partie noch und sorgten für einen verdienten Auftaktsieg in Gruppe A.

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Während auf den Rängen die Welle durchs Stadion schwappte, hatte Südkorea von Beginn an das Kommando übernommen. Die Mannschaft von Teamchef Myung-bo Hong präsentierte sich ballsicher, aggressiv in den Zweikämpfen und deutlich aktiver als die lange Zeit passiven Tschechen. Nur im letzten Drittel fehlte zunächst die Präzision.

Kang-in Lee sorgte mit einem gefährlichen Distanzschuss für die erste große Aufregung (14.), wenig später wurde ein Versuch von Kapitän Heung-min Son gerade noch geblockt (12.). Die Asiaten bestimmten Tempo und Rhythmus, Tschechien konzentrierte sich zunächst fast ausschließlich auf die Defensivarbeit.

Son scheitert, Krejčí schlägt zu

Erst nach rund 20 Minuten fanden die Europäer besser in die Partie. Die Mannschaft von Rekordtrainer Miroslav Koubek, mit 74 Jahren ältester Coach der WM-Geschichte, gewann mehr Zweikämpfe und setzte immer wieder auf Standardsituationen. Wirklich gefährlich wurde es aber selten.

Südkorea gegen Tschechien 1 / 10 epa13031750 Seol Youngwoo (R) of South Korea vies for the ball with Patrik Schick (L) of Czechia during the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Korea and Czechia in Guadalajara, Mexico, 11 June 2026. EPA/ALEX CRUZ © EPA epa13031738 South Korean fans donning 'gat,' a traditional Korean hat, cheer for their team ahead of a World Cup Group A football match between South Korea and Czechia at Estadio Guadalajara in Zapopan, Mexico, 11 June 2026. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT © EPA Czech Republic's midfielder #15 Pavel Sulc is fouled by South Korea's defender #02 Lee Han-beom during the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP) © APA/AFP/ULISES RUIZ

Die beste Chance der ersten Hälfte gehörte erneut Südkorea. Son zog nach einem Ballgewinn aus aussichtsreicher Position ab, verfehlte das Tor jedoch knapp (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert.

Die größte Gelegenheit vergab erneut Son. Nach einem perfekten Zuspiel lief der Tottenham-Star alleine auf Matěj Kovář zu, doch der tschechische Keeper verkürzte geschickt den Winkel und rettete stark (56.).

Nur drei Minuten später folgte die kalte Dusche für die Asiaten. Nach einem weiten Einwurf von Vladimír Coufal setzte sich Ladislav Krejčí am ersten Pfosten durch und köpfte zum überraschenden 1:0 für Tschechien ein (59.).

Joker bringt Südkorea auf Kurs

Der Rückstand wirkte wie ein Weckruf. Hong reagierte mit Wechseln, brachte neue Kräfte und bekam die gewünschte Antwort.Nach einem starken Zuspiel von Kang-in Lee ließ In-beom Hwang seinen Gegenspieler ins Leere laufen und lupfte den Ball sehenswert zum Ausgleich ins lange Eck (67.). Nun kippte die Partie endgültig zugunsten der Asiaten.

Tschechien wankte. Ein Kopfballtreffer von Tomáš Souček wurde wegen Abseits aberkannt (77.), auf der Gegenseite drängte Südkorea auf die Entscheidung. Die fiel zehn Minuten vor Schluss: In-beom Hwang setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte scharf zur Mitte. Joker Hyeon-gyu Oh war zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie (80.).

Fast hätte Adam Hložek noch ausgeglichen, doch Südkoreas Keeper Seung-gyu Kim rettete mit einer Glanzparade (82.). So blieb es beim verdienten Erfolg der Asiaten, die mit Kampfgeist und Geduld die ersten drei Punkte dieser WM einfuhren.