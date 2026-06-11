"Unerzwungener Eigenfehler": ORF schaltet während WM-Auftakt in die Werbung

Das erste WM-Spiel war gerade einmal 24 Minuten alt, da gab es schon die ersten verwunderten Fans vor dem TV auf der Couch.

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Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada, die am Donnerstagabend feierlich eröffnet wurde, müssen sich die Fußball-Fans auf viele Neuerungen einstellen. So stellt sich etwa die ganze Mannschaft während der Hymne am Spielfeld auf.

Auch die Trinkpausen sind genau vorgegeben und halbieren somit jede Halbzeit erneut. Doch was dann geschah, ließ viele Anhänger vor dem Bildschirm staunen. Denn plötzlich schaltete der ORF mitten während des Spiels in die Werbung.

+++ Der WM-Auftakt Mexiko gegen Südafrika HIER im oe24-LIVE-TICKER +++

Shitstorm wegen ORF-Werbung

Das gab es so noch nie! Mitten während eines Spiels gibt es Werbung. Was die FIFA gemeinsam mit den US-Medien eingeführt hat, macht sich auch der heimische Rundfunk zunutze.

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Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere Kommentare auf X (ehemals Twitter) tobten und beschwerten sich. Abermals war das Hauptthema, wieso der ORF Werbung zeigen muss, während man weiterhin viel Geld für den ORF-Beitrag zahlen muss.