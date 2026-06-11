Große WM-Party startet mit Shakira-Show

Die Fußballweltmeisterschaft und Shakira - das ist beinahe schon eine symbiotische Beziehung.

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In den vergangenen 20 Jahren hat die kolumbianische Sängerin rund um die Endrunde immer wieder ikonische Hymnen beigesteuert - mal als offiziellen WM-Song, mal als populären Sommerhit zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft.

Hier der Live-Ticker:

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 11.06.2026, 19:15 Shakira und Co. Nicht nur Shakira wird uns heute musikalisch begeistern, auch David Guetta und Andrea Bocelli sollen für musikalische Highlights sorgen. 11.06.2026, 19:14 Das größte Stadion Mit einem offiziellen Fassungsvermögen von 80.824 Zuschauern ist die heutige Arena - das Aztekenstadion - das größe Stadion der WM. Österreich spiel in Dallas "nur" vor 70.649 Fans 11.06.2026, 19:11 Wetter-Sorgen Die große Sorge vor schweren Unwettern hat sich nicht bestätigt, es ist zwar bewölkt in Mexiko City, aber das ist bekanntlich kein Problem für die Star-Kicker.

Schon bei der Abschlussfeier der WM 2006 sang Shakira ihren Hit "Hips Don't Lie" im Berliner Olympiastadion, 2010 steuerte sie mit "Waka Waka" den offiziellen WM-Song bei und auf der Abschlussfeier der WM 2014 in Brasilien präsentierte sie das Lied "Dare (La La La)", das auch auf dem offiziellen Album veröffentlicht wurde. In diesem Jahr kommt der offizielle WM-Song "Dai Dai" für die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wieder von der Kolumbianerin.

Bei der Eröffnungsfeier am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird sie ihn gemeinsam mit ihrem Co-Star, dem nigerianischen Musiker Burna Boy, erstmals live vor Publikum singen. "Es ist eine große Ehre", sagte Shakira in einem Interview des Senders CNN Español.