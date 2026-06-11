Zu wenig Training?
ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick
Pariasek war vom Strand in Santa Barbara zugeschaltet und kritisierte offen Teamchef Ralf Rangnick.
"Ich kenn mich ja nicht so aus, aber viel trainiert haben unsere Stars bislang nicht", meinte der 61-Jährige.
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Experte Andi Herzog konterte: "Jeder Trainer weiß, wie seine Spieler beisammen sind. Wichtig ist, dass sie beim Start dann bissig sind. Wir vertrauen da drauf, dass da alles passt.
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