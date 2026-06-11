TV
E-Paper
Sport

Zu wenig Training?

ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick

© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Die WM im ORF startete ohne Rainer Pariasek - doch es dauerte nur wenige Minuten, bis die Moderator-Legende erstmals für einen Aufreger sorgte.
OE24 auf Google bevorzugen

Pariasek war vom Strand in Santa Barbara zugeschaltet und kritisierte offen Teamchef Ralf Rangnick.

"Ich kenn mich ja nicht so aus, aber viel trainiert haben unsere Stars bislang nicht", meinte der 61-Jährige.

Auch interessant

Bier plötzlich out? Selbst die WM spürt's

ORF-Hammer: WM startet ohne Pariasek

Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

Experte Andi Herzog konterte: "Jeder Trainer weiß, wie seine Spieler beisammen sind. Wichtig ist, dass sie beim Start dann bissig sind. Wir vertrauen da drauf, dass da alles passt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mexiko eröffnet "Heim-WM" gegen Südafrika

ÖFB-Gegner Argentinien  Weltranglistenerster

Kurz vor WM-Start: FIFA verkündet "bahnbrechenden" Deal

WM-Knall: Trikot-Verbot für Haiti

Bier plötzlich out? Selbst die WM spürt's

Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

Shakira-Show und Verwirrung bei Fans

ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick

ORF-Hammer: WM startet ohne Pariasek

Spanien-Superstar auf Shopping-Tour bei "Walmart"