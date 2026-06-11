ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick

Die WM im ORF startete ohne Rainer Pariasek - doch es dauerte nur wenige Minuten, bis die Moderator-Legende erstmals für einen Aufreger sorgte.

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Pariasek war vom Strand in Santa Barbara zugeschaltet und kritisierte offen Teamchef Ralf Rangnick.

"Ich kenn mich ja nicht so aus, aber viel trainiert haben unsere Stars bislang nicht", meinte der 61-Jährige.

Experte Andi Herzog konterte: "Jeder Trainer weiß, wie seine Spieler beisammen sind. Wichtig ist, dass sie beim Start dann bissig sind. Wir vertrauen da drauf, dass da alles passt.