Bier plötzlich out? Selbst die WM spürt's

Jahrzehntelang gehörten Fußball und Bier zusammen. Doch rund um die WM 2026 zeigt sich ein überraschender Trend: Immer mehr Fans verzichten auf Alkohol.

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Vor allem jüngere Generationen greifen deutlich seltener zu Bier als noch vor einigen Jahren. Stattdessen liegen alkoholfreie Biere, Softdrinks und andere Alternativen im Trend. Branchenexperten sprechen von einem tiefgreifenden Wandel im Konsumverhalten.

Für Brauereien ist das eine Herausforderung. Der Biermarkt steht seit Jahren unter Druck, während alkoholfreie Produkte immer wichtiger werden.

WM zeigt den neuen Trend

Ausgerechnet bei der Fußball-WM, wo Bier traditionell zum Stadionbesuch dazugehört, wird die Entwicklung besonders sichtbar. Immer mehr Fans entscheiden sich bewusst gegen Alkohol. Das sorgt auch in der Getränkeindustrie für Diskussionen.

Händler reagieren bereits und räumen alkoholfreien Getränken mehr Platz in den Regalen ein. Was früher als Nischenprodukt galt, wird für viele Unternehmen zum Wachstumstreiber.

Auch Österreich bleibt nicht verschont

Der Trend ist nicht auf einzelne Länder beschränkt. Auch in Österreich wächst die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen. Brauereien investieren deshalb verstärkt in neue Produkte und erweitern ihr Angebot.

Das klassische Stadionbier wird wohl nicht verschwinden. Die Entwicklung rund um die WM zeigt aber deutlich: Für viele Fans gehört Alkohol längst nicht mehr automatisch zum Fußball-Erlebnis.