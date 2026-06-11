Award für "Gregerl"
Kurz vor WM: Große Ehre für ÖFB-Stürmer
Der Österreicher erhielt den "Fair Play of the Season"-Award 2025/26, weil er am 28. Spieltag offen zugab, nicht elfmeterwürdig gefoult worden zu sein. Mit diesem ehrlichen Auftritt im Auswärtsspiel beim HSV überzeugte der 32-Jährige die Fans, Klubs und ehemalige Profis bei der Abstimmung zum Award komplett.
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Auszeichnung für ehrliche Geste
Beim Stand von 1:0 war Gregoritsch kurz vor dem Halbzeitpfiff im Zweikampf mit dem Hamburger Fabio Vieira zu Fall gekommen. Unter Protesten des HSV suchte daraufhin Schiedsrichter Deniz Aytekin das direkte Gespräch mit dem ÖFB-Legionär und bekam eine faire Einschätzung der Situation. Der HSV kam in der zweiten Hälfte des Spiels später noch zum 1:1-Ausgleich.
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