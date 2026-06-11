In diesem Ranking ist  Schweiz letzter

Passend zum Start der Weltmeisterschaft veröffentlicht die "New York Times" ein Trikotranking. Unser Nachbarland, die Schweiz, kommt dabei nicht so gut davon.

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Zu jedem großen Turnier präsentieren die Teams ihre Trikots. Manche davon sind echte Hingucker, bei anderen fragt man sich eher, ob sie von einem Kleinkind entworfen wurden.

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft hat die "New York Times" nun ein Ranking aller Heim- und Auswärtstrikots veröffentlicht. Besonders beim Urteil über das Schweizer Auswärtstrikot nahm man kein Blatt vor den Mund.

Kroatien und Schweiz am Ende des Rankings

Während im Heimtrikot-Ranking Kroatien mit dem klassischen rot-weiß-karierten Muster und einem weißen Balken in der Mitte den letzten Platz im Heimtrikot-Ranking belegt, landet im Auswärtstrikot-Ranking die Schweiz am letzten Platz.

Die "Eidgenossen" wagten bei ihrem Auswärtstrikot etwas und präsentierten einen Neongrün-Look, der aber nicht wirklich Anklang fand. Die stechende Farbe mit dem dezenten Muster passt einfach nicht auf ein Fußballtrikot. Die NY Times schrieb dazu nur "Oh Gott, nein!"

Am anderen Ende der Liste befinden sich dafür echte Schmuckstücke. Ghana belegt im Heimtrikot-Ranking den ersten Platz. Auf dem weißen Trikot befindet sich auf Brusthöhe der symbolische schwarze Stern, von dem ein buntes, spinnennetzartiges Muster ausgeht.

Ghana Heimtrikot © Getty Images

Im Auswärtstrikot-Ranking liegt der Fußballzwerg Curacao auf Platz eins. Mit einem klassischen, leicht ausgewaschenen Gelb sorgt Curacao zumindest optisch für einen richtigen Hingucker.

ÖFB-Trikots im Mittelfeld

Die Trikots der Mannschaft von Ralf Rangnick landen im Mittelfeld. Das Auswärtstrikot schafft es mit Platz 20 noch knapp in die obere Hälfte, während das Heimtrikot auf Platz 33 landet.