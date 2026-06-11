Glasner doch nicht Milan-Trainer?

Laut dem renommierten italienischen Sportjournalisten Frabrizio Romano soll es nun zu einer überraschenden Wende im Milan-Poker gekommen sein. Wo vorher noch Oliver Glasner so gut wie fix als neuer Trainer galt, kommen nun angeblich neue Kandidaten in Frage.

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Glasner habe eigentlich dem italienischen Traditionsklub bereits grundsätzlich zugestimmt und die neue Aufgabe möglichst zeitnah übernehmen wollen, wie der Corriere dello Sport berichtete. Gespräche zwischen Glasner und dem Club hätte es auch schon gegeben gegeben, die zudem als positiv bewertet worden wären.

Laut Fabrizio Romano soll der AC Milan nun aber Gespräche mit anderen Trainern gestartet haben. Genannt werden Matthias Jaissle und Rúben Amorim. Ob mit Glasner noch Gespräche stattfinden, ist fraglich. Dabei soll er sich demnach extra gegen andere Clubs entschieden haben, wie unter anderem der niederländische Traditionsclub Feyenoord Rotterdam.