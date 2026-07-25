Ex-Bullen-Star ist jetzt Gärtner auf Mallorca

Nach dem Ende seiner Fußballkarriere genießt Ex-Bundesliga-Profi Kevin Kampl einen deutlich ruhigeren Alltag.

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Der frühere Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig verbringt derzeit Zeit auf seiner Finca auf Mallorca – und widmet sich dort mit großer Leidenschaft dem Gärtnern.

Auf Instagram präsentiert der 35-Jährige stolz die Ernte aus seinem Garten. Honig- und Wassermelonen, Tomaten, Zwiebeln, Paprika sowie weitere Gemüsesorten wachsen auf seinem Grundstück. Auch die Olivenbäume liefern bereits Erträge, aus denen eigenes Olivenöl hergestellt wird.

Schicksalsschlag

Für Kampl ist die Auszeit besonders wichtig. Anfang des Jahres hatte er seine Karriere beendet, nachdem ihn innerhalb weniger Monate zwei schwere Schicksalsschläge getroffen hatten: Zunächst starb sein Bruder überraschend, später verlor er auch seinen Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Vanessa und den beiden Söhnen zog er zurück nach Solingen, um der Familie in dieser schwierigen Zeit nahe zu sein.

Den Fußball verfolgt Kampl dennoch weiterhin aufmerksam. Besonders RB Leipzig, wo er große Erfolge feierte und unter anderem zweimal den DFB-Pokal gewann, liegt ihm nach wie vor am Herzen. Einen späteren Einstieg als Trainer schloss er in der Vergangenheit jedenfalls nicht aus – eine Rückkehr nach Leipzig scheint für ihn langfristig durchaus denkbar.