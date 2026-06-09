Crystal Palace hat Glasner-Nachfolger gefunden

Die Suche nach dem Glasner-Nachfolger ist offenbar beendet! Crystal Palace soll sich mit seinem Wunschtrainer geeinigt haben.

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Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano am Dienstag berichtete, steht Pierre Sage unmittelbar vor einem Wechsel zum Premier-League-Klub. Demnach sind alle wesentlichen Vertragsdetails geklärt. Der Franzose soll einen Vertrag bis 2029 unterschreiben, inklusive Option auf eine weitere Saison.

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Für Palace endet damit die Trainersuche. Kein leichtes Unterfangen, schließlich hinterließ Oliver Glasner in London große Fußstapfen. Der Oberösterreicher führte den Klub in etwas mehr als zwei Jahren vom Überraschungsteam zu einem echten Titelhamster und bescherte den Fans mit dem FA Cup, dem Community Shield und der Conference League gleich drei Trophäen.

Sage soll Erfolgsgeschichte weiterschreiben

Der 47-Jährige gilt als einer der spannendsten Trainer Frankreichs. Nach seiner Zeit bei Olympique Lyon übernahm er vor einem Jahr den RC Lens und sorgte dort sofort für Furore. Mit einer Mischung aus mutigem Offensivfußball und taktischer Disziplin führte er den Klub sensationell auf Rang zwei der Ligue 1 und zum Triumph im französischen Pokal.

Besonders interessant aus rot-weiß-roter Sicht: Beim RC Lens betreute Sage ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo. Der frühere Salzburg-Profi entwickelte sich unter dem Franzosen zu einer festen Größe in der Defensive. Auch Ex-Rapidler Mamadou Sangare zählt zu den Gewinnern seiner Arbeit.

Glasner vor Milan-Coup

Während Palace damit offenbar die Nachfolge geregelt hat, richtet sich der Blick nun auf Glasner. Der Erfolgstrainer wird seit Wochen intensiv mit dem AC Milan in Verbindung gebracht. In Italien gilt der 51-Jährige weiterhin als einer der Topkandidaten für den Trainerposten bei den Rossoneri.