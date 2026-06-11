WhatsApp bringt WM-Ball Emoji

Das Warten hat ein Ende! Mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika startet die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Mannschaften. Pünktlich zum Start gibt es bei WhatsApp nun ein EM-Special-Feature.

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WhatsApp hat eine neue Funktion entwickelt – das Fußball-Emoji ist ab heute der aktuelle Adidas-Spielball der WM! So wird der Ball verschickt: Im Emoji-Menü einfach auf den Fußball klicken und schon erscheint er als Nachricht oder Reaktion. Die Funktion steht laut WhatsApp bis zum WM-Finale zur Verfügung.

Emoji, Sticker und Effekte für jede Situation

Neben dem Emoji hat WhatsApp außerdem neue Fußball-Anrufeffekte eingeführt, die für WM-Stimmung sorgen sollen. Zudem gibt es passende Sticker, etwa für verschossene Elfer oder Rote Karten.

WhatsApp erklärt in einer Mitteilung ein weiteres Feature: "Während des Turniers kannst du dich auf Countdowns zu den Spieltagen, Blicke hinter die Kulissen und Echtzeit-Highlights von unterschiedlichen WhatsApp-Kanälen freuen. Wir haben ein separates Fußballverzeichnis erstellt, um dir deine Lieblingsmannschaften, aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten zentral und leicht zugänglich zu machen."