Emoji und Effekte
WhatsApp bringt WM-Ball Emoji
WhatsApp hat eine neue Funktion entwickelt – das Fußball-Emoji ist ab heute der aktuelle Adidas-Spielball der WM! So wird der Ball verschickt: Im Emoji-Menü einfach auf den Fußball klicken und schon erscheint er als Nachricht oder Reaktion. Die Funktion steht laut WhatsApp bis zum WM-Finale zur Verfügung.
Emoji, Sticker und Effekte für jede Situation
Neben dem Emoji hat WhatsApp außerdem neue Fußball-Anrufeffekte eingeführt, die für WM-Stimmung sorgen sollen. Zudem gibt es passende Sticker, etwa für verschossene Elfer oder Rote Karten.
WhatsApp erklärt in einer Mitteilung ein weiteres Feature: "Während des Turniers kannst du dich auf Countdowns zu den Spieltagen, Blicke hinter die Kulissen und Echtzeit-Highlights von unterschiedlichen WhatsApp-Kanälen freuen. Wir haben ein separates Fußballverzeichnis erstellt, um dir deine Lieblingsmannschaften, aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten zentral und leicht zugänglich zu machen."
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