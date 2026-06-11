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"Er soll froh sein"

ORF-Experte Mählich wird bei WM zum Fan-Boy

© APA/Instagram
ORF-Experte Roman Mählich feierte einen großen Fan-Boy-Moment: Der Ex-Teamkicker knipste ein Selfie mit Legende Ronaldinho - im Rundfunk lief der Schmäh.
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"So, der Roman holt sich jetzt einen Taco", scherzte Polzer über seinen Co-Kommentator, die Laune im ORF war beim WM-Eröffnungsspiel schon sehr gut.

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Kurz nach Abpfiff erzählte Polzer über eine Begegnung der besonderen Art. "Du hast dich gefreut, wie ein kleiner Bub", lachte Polzer und schilderte, dass Mählich ein Selfie mit Brasilien-Ikone Ronaldinho machen durfte.

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"Nein, nein, der war froh, dass er ein Foto mit mir hat", scherzte der Experte. Wir erinnern uns an seine legendäre Champions-League-Zeit bei Sturm Graz, damals legte sich Mählich mit Superstar David Beckham an.

© gepa

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