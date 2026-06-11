ORF-Experte Mählich wird bei WM zum Fan-Boy

ORF-Experte Roman Mählich feierte einen großen Fan-Boy-Moment: Der Ex-Teamkicker knipste ein Selfie mit Legende Ronaldinho - im Rundfunk lief der Schmäh.

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"So, der Roman holt sich jetzt einen Taco", scherzte Polzer über seinen Co-Kommentator, die Laune im ORF war beim WM-Eröffnungsspiel schon sehr gut.

Kurz nach Abpfiff erzählte Polzer über eine Begegnung der besonderen Art. "Du hast dich gefreut, wie ein kleiner Bub", lachte Polzer und schilderte, dass Mählich ein Selfie mit Brasilien-Ikone Ronaldinho machen durfte.

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"Nein, nein, der war froh, dass er ein Foto mit mir hat", scherzte der Experte. Wir erinnern uns an seine legendäre Champions-League-Zeit bei Sturm Graz, damals legte sich Mählich mit Superstar David Beckham an.