Bei WM-Eröffnung: Jürgen Klopp ignoriert Thomas Müller

Bei der WM-Eröffnung in Mexiko City waren mit Jürgen Klopp und Thomas Müller auch zwei deutsche Fußball-Größen im Stadion, dabei kam es aber live auf Sendung zu einem peinlichen Fauxpas.

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MagentaTV bietet bei der am Donnerstag eröffneten Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada das totale Star-Aufgebot. Moderatoren-Legende Johannes B. Kerner, Bill Kaulitz, Thomas Müller und Jürgen Klopp standen im legendären Azteken-Stadion vor der Kamera und begeisterten die Fans.

Natürlich waren vor allem die Meinungen von Kult-Coach Klopp und dem DFB-Weltmeister Müller sehr gefragt. Bereits im Vorfeld der Endrunde gab es im Winter einen gemeinsamen Auftritt, der die Masse begeisterte. Nun traf sich das Duo wieder

Dabei kam es allerdings zu einer kuriosen Szene, die direkt viral ging. Denn während man die Nähe der Fans suchte und gefühlt mitten auf der Tribüne auf Sendung war, versuchte Müller Klopps Aufmerksamkeit zu erlangen.

Klopp lässt Müller stehen

Der Vancouver-Star wollte mit dem RB-Fußball-Boss einschlagen. Klopp war allerdings von der Fan-Masse um ihn scheinbar so abgelenkt und ignorierte seinen Experten-Kollegen völlig.

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Während Müller die Hand oben hielt und auf das Einschlagen wartete, drehte sich Klopp zwar lachend kurz zu ihm, schenkte der Geste allerdings weiterhin keine Beachtung und feierte lieber weiter mit den Fans. "Müller wartet immer noch auf Klopps Hand", kommentierte ein User auf X (ehemals Twitter) scherzhaft.