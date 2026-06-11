Trump fehlt bei WM-Auftakt

Obwohl die USA als Mitveranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft auftreten, verzichtet US-Präsident Donald Trump überraschend auf einen Besuch des ersten US-Spiels.

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Die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstag (3 Uhr MESZ) in Los Angeles auf Paraguay. US-Präsident Donald Trump (79) wird bei dieser Partie auf amerikanischem Boden jedoch nicht im Stadion sein. Zwei mit den Planungen vertraute Personen haben bestätigt, dass er dem Spiel fernbleiben wird. Das berichten "Bild", das Nachrichtenportal "Politico" und das Sportmagazin "The Athletic".

Außenminister führt offizielle Delegation an

Das Fehlen des US-Präsidenten ist durchaus bemerkenswert, da die USA bei der Fußball-Weltmeisterschaft als einer der Gastgeber auftreten. Anstelle von Trump wird nun der 55-jährige Außenminister Marco Rubio die offizielle US-Delegation bei dem Spiel anführen. Dies wurde vom Außenministerium mitgeteilt.

Paraguays Präsident reist nach Kalifornien

Ganz anders sieht es beim Gegner aus: Paraguays Präsident Santiago Peña (47) reist nach Angaben seines Büros extra nach Kalifornien. Er soll am Donnerstag in Los Angeles eintreffen und dort vier Tage bleiben. Auch der Besuch des Spiels am Freitag ist Teil seines Programms.