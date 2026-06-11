Vatertag: Ausgaben von bis zu 240 Millionen Euro erwartet

Der Vatertag entwickelt sich in Österreich zunehmend zu einem wichtigen Anlass für Familien – und zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor - Gemeinsame Erlebnisse liegen erstmals vor klassischen Geschenken.

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Laut einer aktuellen Erhebung von Reppublika Research im Auftrag des Österreichischen Handelsverbands wollen heuer 55 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ihrem Vater eine Freude machen. Damit bleibt die Schenkbereitschaft auf hohem Niveau. Gleichzeitig rechnen Experten mit Rekordausgaben von bis zu 240 Millionen Euro.

Besonders auffällig ist ein Wandel bei den Geschenkgewohnheiten. Erstmals stehen gemeinsame Restaurant-, Bar- oder Cafébesuche an der Spitze der beliebtesten Vatertagsgeschenke. 12 Prozent der Befragten planen, ihren Vater zu einem gemeinsamen Gastronomiebesuch einzuladen. Dahinter folgen Gutscheine sowie Süßigkeiten mit jeweils elf Prozent. Ebenfalls gefragt sind Parfum- und Körperpflegeprodukte sowie gemeinsame Ausflüge oder bewusst gemeinsam verbrachte Zeit.

"Viele Menschen nutzen den Vatertag, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Davon profitieren Handel und Gastronomie gleichermaßen", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Durchschnittsausgaben steigen deutlich

Während die typische Ausgabe zum Vatertag mit einem Median von 50 Euro stabil bleibt, ist der Durchschnittswert deutlich gestiegen. Im Schnitt geben Schenkende heuer 94 Euro aus. Der Unterschied erklärt sich durch einzelne Konsumentinnen und Konsumenten, die deutlich höhere Beträge investieren als noch im Vorjahr.

Der Vatertag sorgt damit für zusätzliche Umsätze in zahlreichen Branchen – von Lebensmitteln und Süßwaren über Parfümerieartikel bis hin zu Gutscheinen und Gastronomieangeboten. Der Handel profitiert dabei weiterhin stark von der Nachfrage.

Stationärer Handel bleibt erste Wahl

Trotz anhaltendem Online-Boom werden die meisten Vatertagsgeschenke weiterhin im stationären Handel gekauft. Besonders beliebt sind Supermärkte und Diskonter, die von 28 Prozent der Befragten genannt werden. Dahinter folgen Geschäfte in Shoppingcentern sowie Einkaufsstraßen.

Internationale Online-Shops erreichen 17 Prozent, österreichische Webshops zwölf Prozent. Fernost-Plattformen wie Temu oder Shein spielen mit lediglich drei Prozent eine untergeordnete Rolle.

Junge Generation feiert Vatertag besonders intensiv

Die Studie zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Vor allem junge Menschen nehmen den Vatertag zum Anlass, Geschenke zu machen. In der Generation Z schenken 85 Prozent ihrem Vater, bei den Millennials sind es 67 Prozent. In der Generation X liegt der Anteil bei 52 Prozent.

Auch zwischen Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede. Frauen schenken etwas häufiger als Männer. Wer schenkt, greift allerdings als Mann im Durchschnitt etwas tiefer in die Tasche: Die Ausgaben liegen bei 97 Euro gegenüber 90 Euro bei Frauen.

Wien und Westen führen Bundesländer-Ranking an

Regional betrachtet wird in Wien sowie in Tirol und Vorarlberg am großzügigsten geschenkt. Dort liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei jeweils 106 Euro. Niederösterreich und das Burgenland bewegen sich mit 92 Euro nahe dem österreichischen Durchschnitt, während Salzburg und Oberösterreich mit 90 Euro leicht darunter liegen.

Die geringsten Ausgaben verzeichnen Kärnten und die Steiermark. Dort werden im Durchschnitt 82 Euro für Vatertagsgeschenke ausgegeben.

Für den Handel bleibt der Vatertag damit ein wichtiger Umsatzimpuls. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass materielle Geschenke zunehmend von gemeinsamen Erlebnissen ergänzt oder sogar ersetzt werden. Der Wunsch, Zeit miteinander zu verbringen, scheint für viele Familien mittlerweile das wertvollste Geschenk zum Vatertag zu sein.