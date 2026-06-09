Handelsboss: "SPÖ zieht ÖVP/Neos durch Zirkus-Arena"

Bald soll fast jedes Paket 2 Euro teurer sein. Von vielen Händlern Österreichs heißt es "Nein zur Paketsteuer". Der Chef von Otto Österreich kritisiert die Regierung.

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Von vielen Händlern Österreichs heißt es "Nein zur Paketsteuer". Sie schade der Wirtschaft, bringe aber niemals die 280 Millionen Steuereinnahmen, auf die der Finanzminister hofft. "Viele chinesische Firmen werden die nationale Steuer gar nicht bezahlen", sagt Handelsverbands-Chef Rainer Will gegenüber oe24. "Im Land steigert es aber die Inflation, schadet 4.000 österreichischen Online-Händlern und würgt die Wirtschaft noch mehr ab." Am Ende werden 80% der höheren Kosten die Kunden tragen, schätzen die Händler. Laut einer Analyse der Händler droht der Verlust von 2.870 Jobs im Handel.

“Die Paketsteuer sowie daraus resultierende Umsatzverschiebungen ins Ausland würden die österreichische Wirtschaftsleistung jährlich um bis zu 360 Millionen Euro reduzieren.” Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands

"Diese Regierungsidee ist so dumm wie das Kaufhaus Österreich", zetert ein anderer Händler. Damals wollte Österreich unter Harald Mahrer und Margarete Schramböck den E-Commerce im Land beflügeln. Jetzt schade man dem E-Commerce.

Gegenfinanzierung für Lebensmittel-Steuersenkung

Mit der geplanten Paketsteuer will die Bundesregierung ab 1. Oktober 2026 alle Marktplätze und Webshops mit mehr als 100 Mio. Euro Jahresumsatz in Österreich belegen - und so die Mehrwehrtsteuer-Halbierung auf einige Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren. Nahrungsmittel sollen für den Durchschnittshaushalt dann im Schnitt 8 Euro pro Monat billiger werden.

Otto-Chef spricht Klartext

Im oe24.TV-Interview warnt Harald Gutschi, der Geschäftsführer von Otto Austria: "Mehr als jede zweite Online-Bestellung und mindestens jeder dritte österreichische Webshop wäre von der Paketsteuer unmittelbar betroffen. Die negativen Auswirkungen beschränken sich keineswegs nur auf einzelne Großkonzerne. Von EPUs über Klein- und Mittelbetriebe bis hin zu Großunternehmen hätten tausende Firmen erhebliche Verluste zu tragen. Allein Kleinst- und Kleinbetriebe würden 128 Millionen Euro an Wertschöpfung verlieren."

"Die angeblichen Wirtschaftsparteien ÖVP und Neos"

Harald Gutschi, Handelsverbands-Vizepräsident, Geschäftsführer von Otto Austria und Leiter des Fachforums "E-Commerce & Marktplätze" kritisiert die Regierung via oe24 heftig: "Die angeblichen Wirtschaftsparteien ÖVP und Neos lassen sich von der SPÖ am Nasenring durch die Zirkusarena ziehen." Nur weil diese eine Gegenfinanzierung für die Lebensmittel-Steuersenkung gesucht hätten, müsste jetzt der österreichische Online-Handel büßen.

Der Otto-Chef will auf jeder Rechnung die 2 Euro ausweisen, die Kunden zusätzlich zahlen müssen. Auch aus rechtlicher Perspektive ist das Paketsteuergesetz alles andere als wasserdicht: Laut einem Rechtsgutachten der Kanzlei DORDA begegnet es sowohl verfassungsrechtlichen als auch unionsrechtlichen Bedenken. Gutschi will gegen den Steuerbescheid rechtlich vorgehen, falls die Steuer kommt.

Kritik aus der Startup-Szene

Die geplante Paketabgabe stößt auch in der heimischen Startup- und Scaleup-Szene auf starke Kritik. Besonders problematisch ist sie etwa für Secondhand-, Refurbished- und Reuse-Geschäftsmodelle. Dort sind die Margen deutlich geringer als im klassischen Neuwarenhandel.

"Bei einem refurbishten Smartphone ist der Produktpreis zwar relativ hoch, aber die Marge für uns bisher gering. Das Resultat: Die Preise im Reuse-Bereich steigen, jene von neuen Billigwaren aus Fernost nicht", so Peter Windischhofer, Mitgründer und Geschäftsführer von Österreichs größter Reuse-Plattform refurbed, wo mehr als 400 europäische KMUs aktiv sind.

Bei refurbed weiß man noch nicht einmal, ob man betroffen sein wird - mit sehr negativen Auswirkungen auf Investitionen und Jobs in Österreich - oder nicht. Denn was alles zu den 100 Millionen Umsatz zählt (ob etwa auch Kommissionen von Händlern, Versicherungen etc.) ist noch unklar.

Aus Sicht von refurbed steht die neue Steuer damit auch im Widerspruch zu klima- und wirtschaftspolitischen Zielen. "Genau jene österreichischen Unternehmen, die lokal produzieren oder auf Kreislaufwirtschaft setzen, werden mit der Paketsteuer zusätzlich belastet", kritisiert Windischhofer.

“Die Paketsteuer ist ein Innovations- und Jobkiller. Sie wird als Maßnahme gegen Temu, Shein und AliExpress verkauft, bezahlen sollen sie aber österreichische Familien sowie tausende heimische Händler, während sich Drittstaatenhändler weiterhin entziehen können. Mehr als jede zweite Online-Bestellung wäre betroffen.” Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands

Ob die Paketsteuer wirklich kommt, ist noch nicht fixiert. Die Plastik-Steuer, welche die Regierung ebenfalls als Gegenfinanzierung zur Lebensmittelsteuersenkung einführen wollen, hat sich inzwischen in Luft aufgelöst.