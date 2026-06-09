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Stimme weg

Tränen: Monika Gruber sagt Graz-Shows ab!

Monika Gruber
© © Philipp Carl Riedl / ServusTV
Die Kabarettistin muss ihre restlos ausverkauften Shows in Graz wegen eines akuten Stimm-Kollapses absagen!
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Wer Monika Gruber kennt, weiß: Die Frau ist eine Naturgewalt auf der Bühne. Doch ausgerechnet vor ihren heiß ersehnten Gastspielen in der Steiermark zog die bayerische Kabarett-Königin die Reißleine. In einer emotionalen Videobotschaft an ihre Fans klingt die Künstlerin völlig ramponiert. Ihre Stimme? Ein einziges Krächzen.

Gleich zu Beginn versucht es die "Gruberin" noch mit ihrem gewohnten Schmäh: "Ja, ich hab nicht gesoffen die ganze Nacht. Ich bin ja die jüngere Schwester von Bonnie Tyler." Doch der Humor ist nur Schadensbegrenzung, denn schnell wird der bittere Ernst der Lage klar: Ihre Stimme ist komplett am Ende. Schon seit Wochen habe sie sich mit massiven Stimmproblemen durch die Auftritte gequält, irgendwie ging es immer weiter. Doch jetzt hat der Körper gestreikt.

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Jetzt ist Feierabend!“ – Graz-Termine platzen im letzten Moment

"Und jetzt ist Feierabend", sagt sie mit hörbarer Wehmut im Video. Die bittere Konsequenz: Die für den heutigen Dienstag, 9. Juni, und morgigen Mittwoch, 10. Juni, restlos ausverkauften Shows in Graz müssen Knall auf Fall abgesagt werden. Für tausende steirische Fans ein herber Schlag am Feierabend.

Ganz ins Wasser fallen die Termine aber nicht, es gibt bereits Ersatz im Spätsommer: Der heutige Auftritt wird auf den 2. September 2026 verschoben, die Show von morgen findet am 3. September 2026 statt.

Karten behalten Gültigkeit oder Geld zurück

Für die Fans heißt es nun: Kalender umschreiben. Die Tickets behalten für die jeweiligen Ersatztermine im September eins zu eins ihre Gültigkeit. Wer im Herbst keine Zeit hat, schaut aber nicht durch die Finger: "Und wenn ihr Fragen habt oder da nicht könnt, dann kriegt ihr natürlich das Geld wieder raus", verspricht Gruber unbürokratisch.

Die Absage bricht der Vollblut-Kabarettistin sichtlich das Herz, mehrfach entschuldigt sie sich unter Tränen bei ihrem Publikum: "Es tut mir so leid, liebe Steirer." Auf Facebook legte sie noch einmal mit einer emotionalen Botschaft nach: "Es geht einfach nix mehr und im September bin I mit voller Power bei eich! Versprochen! Sososo sorry scho!!!!"

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