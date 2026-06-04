Fan-Schock: "Starnacht am Wörthersee" fliegt aus dem TV-Programm

Schlechte Nachrichten für Schlager-Fans: Die beliebte "Starnacht am Wörthersee" wird 2026 nicht AUF ardbertragen. Das Musik-Spektakel muss im deutschen Hauptprogramm weichen.

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Für deutsche Fans gibt es eine gute Nachricht, denn der MDR strahlt die "Starnacht am Wörthersee" aus. Am Samstag, 11. Juli, startet die Übertragung ab ca. 20:15 Uhr – zeitgleich mit dem ORF 2 in Österreich. Die Veranstaltung selbst findet in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt statt. Das Spektakel wird alljährlich von Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) gemeinsam in Bestlaune moderiert.

Hintergründe zur Starnacht-Absage

Laut dem Musik-Portal schlagerprofis.de war die Quote von rund zwei Millionen Zuschauern der ARD offenbar zu mager für einen Samstagabend-Sendeplatz. Das Format wurde damals zudem nicht live übertragen, sondern erst Wochen später ausgestrahlt. Ob diese Quoten-Erklärung allein ausreicht, wird jedoch hinterfragt. Denn am selben Samstagabend steht ab 23 Uhr das WM-Viertelfinale auf dem Programm – ein Termin, bei dem jeder öffentlich-rechtliche Sender auf Nummer sicher geht. Es wäre denkbar, dass die ARD keine Quoten wegen des großen Fußballspieles einbüßen möchte.

Beatrice Egli © RTL / Stefan Gregorowius

Diese Schlager-Stars kommen

Semino Rossi © Getty Images

Zahlreiche Schlager-Fans hatten gehofft, die große Musikshow auch 2026 im Ersten genießen zu können, doch daraus wird nun nichts. Dennoch steht das Line-up für die Bühne in Kärnten bereits fest. Laut schlagerprofis.de sind Beatrice Egli, Semino Rossi, Al Bano, Ray Dalton und Angelo Kelly bereits als Gäste für das Event in Klagenfurt bestätigt. Damit bleibt das traditionelle Sommer-Event am See trotz des Senderwechsels bestehen.