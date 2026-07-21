So wird das Millionen-Erbe der Herzogin von Kent aufgeteilt

Katharine, Herzogin von Kent, hinterließ nach ihrem Tod ein Millionen-Vermögen. Nun wurde bekannt, wie ihr Nachlass unter der Familie und wohltätigen Zwecken aufgeteilt wird.

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Katharine, Herzogin von Kent, verstarb am 4. September 2025 im Alter von 92 Jahren. Sie galt zu Lebzeiten als Rebellin, die gerne mit royalen Traditionen brach. Die einst Bürgerliche hinterließ ihren Ehemann Herzog Edward von Kent (90), dem sie 1961 das Jawort gab, sowie die drei gemeinsamen Kinder George Windsor (64), Lady Helen Taylor (62) und Lord Nicholas Windsor (55). Nun wurde die Aufteilung ihres Testaments bekannt. Die verstorbene Herzogin hinterließ ein Vermögen von mehr als 1,6 Millionen Euro. Der Großteil davon geht gemäß einem Bericht der britischen "Daily Mail" an ihre drei Kinder.

Geld für die eigene Organisation

Zudem gehen 11.700 Euro an die von ihr 2004 mitgegründete Organisation "Future Talent". Diese setzt sich dafür ein, jungen Musikern aus einkommensschwachen Verhältnissen in Großbritannien Chancen zu eröffnen. Auch ihre neun Patenkinder Catherine Cameron, Tania Astor, Clare Kerr, Amabel Kerr, Emma Scott, Christopher Morrell, Edward Marsh, Andrew Burley und George Anandraj wurden bedacht. Sie erben jeweils knapp über 5.800 Euro.

Besitz für Ehemann Prinz Edward

Prinz Edward und Herzogin Katherine von Kent © Getty Images

Ihr persönlicher Besitz wie Schmuck, Möbel und Haushaltsgegenstände geht an ihren Ehemann Prinz Edward, mit dem sie über 64 Jahre verheiratet war. Er erhält ebenso die Erträge aus der Familienstiftung. Ihr Enkel Edward bekommt den Anteil an einer Immobilie in Kensington, während das restliche Erbe treuhänderisch für die drei Kinder der Herzogin verwaltet wird.