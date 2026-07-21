Prinz George: So bereitet er sich auf das Internat vor

Für Prinz George steht ein riesiges Abenteuer bevor! Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44), der diese Woche seinen 13. Geburtstag feiert, wechselt im Herbst auf das renommierte Eton College.

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Während die Lambrook School, die George bisher gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) besuchte, den Schülern noch die Wahl zwischen Heimschläfern und Internatsunterbringung ließ, ist Eton ein reines Internat. Wie die Daily Mail berichtet, hatte der junge Royal jedoch selbst um die Chance gebeten, das Übernachten in der Schule schon vorab auszuprobieren.

Teil der Gemeinschaft werden

Royal-Experte Robert Jobson erklärt dazu: "Die Eltern stimmten zu. Es hat ihm geholfen zu wachsen und Teil einer Gemeinschaft zu werden." An der Lambrook School nutzen rund 75 Prozent der Vorbereitungsschüler solche flexiblen Übernachtungsangebote, um sich schrittweise an ein vollzeitiges Internatsleben zu gewöhnen. Für George der ideale Probelauf.

Die Royals am königlichen Balkon. © Getty Images

Anders als bei Prinz William

George tritt mit dem Wechsel nach Eton, das 1440 von König Heinrich VI. gegründet wurde und jährlich rund 80.000 US-Dollar kostet, zwar direkt in die Fußstapfen seines Vaters, doch die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Als Prinz William damals nach Eton kam, stand die Ehe seiner Eltern König Charles und Prinzessin Diana kurz vor der Scheidung. Zwei Jahre später erschütterte Dianas tragischer Unfalltod sein Leben. Das Internat bot William in dieser schweren Zeit wichtige Stabilität. Prinz George hingegen geht aus einem völlig intakten und beschützenden Elternhaus hervor. Trotz der Krebsdiagnosen seiner Mutter Kate und seines Großvaters König Charles zeigt sich der 13-Jährige gefestigt und gestärkt.

Perfekte Lage nahe Schloss Windsor

Der Entschluss für die Traditions-Schule – die bereits 20 britische Premierminister und Royals wie Prinz Harry ausgebildet hat – sei laut Insidern vor allem aus Georges eigenem Wunsch heraus entstanden. "George wollte schon immer in die Fußstapfen seines Vaters treten", verriet eine familiennahe Quelle dem PEOPLE-Magazin.

Ein riesiger Vorteil für den Thronfolger: Seine Eltern wohnen nur eine kurze Autofahrt entfernt in Windsor. Wenn Prinz George im September also erstmals im ikonischen schwarzen Frack, der Weste und den nadelstreifigen Hosen die Schulbank drückt, hat er seine Familie für Notfälle immer ganz in der Nähe.