77. Rotkreuzball
Hollywood-Glamour pur! Fürstin Charlène verzaubert
Wenn das Fürstenhaus von Monaco zum traditionellen Rotkreuzball lädt, ist hochkarätiger Glanz garantiert. Auch in diesem Jahr kamen enge Freunde der Familie, internationale Prominenz und namhafte Gäste zusammen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Im geschichtsträchtigen Mittelpunkt des Abends standen Fürst Albert II. und Fürstin Charlène, die das glamouröse Event gemeinsam anführten.
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Ein Hauch von Hollywood im Fürstentum
Obwohl der Abend im Zeichen der Wohltätigkeit stand, waren die Blicke der Fotografen und Gäste vor allem auf ein modisches Highlight gerichtet. Fürstin Charlène bewies einmal mehr ihr Gespür für absolute Spitzen-Couture und zog alle Anwesenden in ihren Bann.
Ball in Monaco: Glam-Auftritt des Fürsten-Paares
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Das Fürstenpaar Charléne und Albert am 77. Rotkreuz-Ball in Monaco
© Getty Images
Das Fürstenpaar Charléne und Albert am 77. Rotkreuz-Ball in Monaco
© Getty Images
Charlene
© APA/AFP/VALERY HACHE
Ihr Luxus-Look im Detail
- Die Robe: Charlène glänzte in einer atemberaubenden, goldenen Neckholder-Robe des libanesischen Star-Designers Elie Saab.
- Der Wow-Effekt: Eine fließende Schleppe verlieh dem Kleid eine zutiefst majestätische und königliche Wirkung.
- Die Accessoires: Passend zum Kleid wählte die 48-Jährige eine funkelnde Clutch aus demselben Modehaus und kombinierte dazu luxuriöse Ohrringe aus 18-karätigem Gold von Ole Lynggaard Copenhagen.
Sanfte Wellen und monegassische Tradition
Abgerundet wurde der glanzvolle Auftritt der zweifachen Mutter durch ihr Hairstyling. Ihre blonden Haare trug die Fürstin nicht wie so oft streng zurückgesteckt, sondern in sanften, eleganten Wellen, die dem royalen Look eine Extraportion Hollywood-Glamour verliehen. Gemeinsam mit Fürst Albert genoss sie sichtlich den feierlichen Abend, der fest im monegassischen Kalender verankert ist und auch in seiner 77. Auflage bewies, dass Monaco in Sachen Eleganz unschlagbar bleibt.
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