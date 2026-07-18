Prinz Harry bricht  das Schweigen über Charles

Nach seinem Familienbesuch in Großbritannien meldet sich Prinz Harry bei einer Gala in New York zu Wort. Er teilt emotionale Neuigkeiten über den Zustand seines Vaters Charles.

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Wie der Buckingham Palace am Freitag mitteilte, empfingen König Charles III. und Königin Camilla den 41-jährigen Prinzen, seine Ehefrau Meghan sowie die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf Highgrove House. Nach dieser privaten Zusammenkunft reiste die Familie zurück in die USA. Bei einem Auftritt auf der "Time100 Sports Gala" in New York City gab Prinz Harry schließlich positive Einblicke in den gesundheitlichen Zustand seines Vaters inmitten dessen Krebserkrankung. Laut Berichten des US-Promiportals "Page Six", das sich auf Augenzeugen vor Ort beruft, gehe es dem Monarchen "großartig".

Erstes Treffen seit Jahren

Für die britische Königsfamilie war die Zusammenkunft eine echte Besonderheit. Es war nämlich die erste persönliche Begegnung des Monarchen mit seinen Enkelkindern seit dem Jahr 2022. Die Reise war im Vorfeld von massiven Sicherheitsbedenken überschattet worden, da Harry für den Aufenthalt in Großbritannien staatlicher Begleitschutz verweigert wurde. Nach der sicheren Rückkehr in die USA zeigte sich der Royal sichtlich erleichtert und erzählte den Galagästen gut gelaunt, dass Meghan und die Kinder wieder wohlauf in Kalifornien angekommen seien. Über den royalen Nachwuchs verriet er schmunzelnd: "Die Kinder wachsen wie Unkraut".

König Charles III. und Prinz Harry © LightRocket via Getty Images

Sport als echte Medizin

Auf der New Yorker Veranstaltung hielt der 41-Jährige zudem eine emotionale Rede über die Invictus Games. Diese Sportveranstaltung für versehrte Militärveteranen hatte er selbst im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Darin betonte er vor allem die heilende Kraft der Bewegung. Nach seinem eigenen Abschied aus dem aktiven Militärdienst habe ihm der Sport geholfen, eine neue Richtung im Leben zu finden. Vor den versammelten Gästen erklärte er: "Sport ist nicht nur Unterhaltung und Wettbewerb, Sport ist Medizin."

Leben im kalifornischen Exil

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Harry lebt bereits seit seinem Rückzug aus der aktiven königlichen Familie im Jahr 2020 im kalifornischen Montecito. Während es bei der Reise zu einer spürbaren Annäherung mit seinem kranken Vater kam, sieht es an anderer Stelle der Familie weiterhin kompliziert aus. Das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William gilt nach wie vor als zerrüttet. Dennoch dürften die positiven Nachrichten über den Zustand des Königs für Aufsehen sorgen, auch wenn sich die Wege der Brüder vorerst nicht kreuzten.