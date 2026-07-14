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Nach Lungentransplantation: Mette-Marit wieder zu Hause

Kronprinzessin Mette-Marit
© Getty Images
Die norwegische Kronprinzessin konnte das Krankenhaus verlassen.
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Es sind die Nachrichten, auf die ganz Norwegen und unzählige Royal-Fans weltweit gehofft haben. Nach bangen Wochen des Wartens gab der Osloer Palast am heutigen Dienstag die erlösende Meldung heraus: Kronprinzessin Mette-Marit konnte das Krankenhaus verlassen. Rund vier Wochen nach ihrem schweren operativen Eingriff kehrt die 52-Jährige nun in ihr gewohntes Umfeld zurück.

Ihr Zustand sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus offiziell mit. Dennoch liegt hinter der Kronprinzessin, die seit Jahren tapfer gegen ihre schwere Lungenerkrankung ankämpft, ein absoluter medizinischer Marathon.

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Kronprinz Haakon atmet auf: "Ein sehr gutes Gefühl"

Besonders für ihren Ehemann, Kronprinz Haakon, fällt nach den nervenaufreibenden Wochen am Krankenbett eine zentnerschwere Last ab. Der Thronfolger machte aus seiner Erleichterung kein Geheimnis, schlug jedoch auch gewohnt realistische Töne an:

Der lange Weg zurück: Haakon betonte, dass die vollständige Genesung seiner Frau noch sehr viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen wird.

Dankbarkeit im Palast: Dennoch überwiegt im Moment einfach nur die Freude darüber, die schwerste Hürde gemeistert zu haben. Es sei ein "sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein", erklärte der sichtlich bewegte Kronprinz.

Wie es für die beliebte Kronprinzessin in den kommenden Monaten weitergeht und wann sie wieder erste offizielle Termine für die Krone wahrnehmen kann, bleibt vorerst natürlich noch Nebensache. Priorität hat jetzt einzig und allein ihre Regeneration im Kreise ihrer Familie.

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er.

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