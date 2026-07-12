Mette-Marit: Prinz Haakon gibt Gesundheits-Update

Nach ihrer schweren Lungentransplantation gibt es endlich gute Nachrichten von Mette-Marit. Ehemann Prinz Haakon verriet am Rande der Fußball-WM, dass es der Kronprinzessin immer besser gehe.

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Für die norwegische Nationalmannschaft steht am Montagmorgen die Heimreise an, wo nach der Landung ein großer Empfang in Oslo wartet. Auch wenn das Team bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale im Hard Rock Stadium in Miami gegen England ausgeschieden ist, gibt es abseits des Rasens einen echten Grund zur Freude. Kronprinz Haakon nutzte seine erste Auslandsreise nach der schweren Operation seiner Frau für ein emotionales Update. Auf die Frage, wie es der Kronprinzessin gehe, antwortete Haakon: "Zum Glück läuft es jetzt immer besser, worüber wir uns sehr freuen. Sie wurde von sehr kompetenten und talentierten Mitarbeitern des Teams dort hervorragend betreut."

Kampf gegen die Lungenfibrose

Die Kronprinzessin hatte im vergangenen Monat eine neue Lunge erhalten, nachdem sich ihr Zustand im letzten halben Jahr zusehends verschlechtert hatte. Bereits im Jahr 2018 erhielt sie die Diagnose einer chronischen Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung, bei der sich Narben im Lungengewebe bilden. Nachdem ihr Zustand Anfang Juni als lebensbedrohlich eingestuft wurde, folgte die rettende Lungentransplantation nur wenige Tage später. Im Mai hatte sich Mette-Marit am Nationalfeiertag noch mit einem Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit gezeigt.

Kronprinzessin Mette-Marit © Getty Images

Weiterhin Behandlung im Spital

Trotz erster optimistischer Fotos, die das Paar kürzlich auf dem Sofa im Osloer Schloss zeigten, ist die Genesung der 52-Jährigen noch nicht abgeschlossen. Eine Sprecherin des Königshauses teilte mit: "Wie wir bereits mitgeteilt haben, werden wir informieren, wenn die Kronprinzessin aus dem Krankenhaus entlassen wird. Bislang ist das nicht der Fall."

Einladung in den Königspalast

Prinz Haakon © Getty Images

Währenddessen bereitet sich die Heimat auf die Rückkehr der Fußballer vor, die trotz des Ausscheidens einen historischen Erfolg feierten. Niemals zuvor schafften es die Norweger bei einer Weltmeisterschaft bis ins Viertelfinale. Die Nationalspieler wurden von König Harald V. in den Palast eingeladen. Das Treffen wird voraussichtlich noch vor dem großen öffentlichen Empfang stattfinden, um die sportliche Leistung der Mannschaft gebührend zu würdigen.