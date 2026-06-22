Mette-Marit: So steht es um die Kronprinzessin

Große Erleichterung bei unseren skandinavischen Nachbarn: Nach der überraschenden Lungentransplantation von Kronprinzessin Mette-Marit gibt es nun endlich erste emotionale Worte aus dem Palast.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der norwegische Palast vermeldete dieser Tage offiziell, dass sich die Kronprinzessin im Nationalkrankenhaus in Oslo einer erfolgreichen Lungentransplantation unterzogen hat. Die Operation sei bisher erfolgreich verlaufen. Erst zwölf Tage vor dieser Bekanntgabe wurde bekannt, dass die 52-Jährige auf die Warteliste für eine Spenderlunge gesetzt wurde. Kurz nach dem Eingriff eilte Königin Sonja, 88, zu ihrer Schwiegertochter ins Spital.

Erste Worte der Königin

Königin Sonja und König Harald © Getty Images

Gegenüber der norwegischen Zeitung "Fædrelandsvennen" äußerte sich die Ehefrau von König Harald, 89, nun erstmals nach der Operation. "Es ist einfach ganz fantastisch", sagt Königin Sonja und fügte hinzu: "Es ist fantastisch, dass alles so gut verlaufen ist." Am Donnerstag veröffentlichte "Se og Hør" zudem mehrere Fotos, die die Ankunft der 88-Jährigen beim Osloer Universitätsklinikum zeigen. Sie fuhr allein in einer dunkelblauen Limousine vor dem Rikshospitalet vor, der König war bei dem Besuch nicht mit dabei. Zuvor hatten bereits Prinz Haakon, 52, sowie die gemeinsamen Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra, 22, und Prinz Sverre Magnus, 20, die Patientin in der Klinik besucht.

Grüße der europäischen Royals

Prinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle © Getty Images

Nach den medizinischen Neuigkeiten meldeten sich auch die Schweden-Royals zu Wort. Laut "Svensk Damtidning" hieß es aus dem Kreis von Prinzessin Victoria, 48, und Co.: "Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und dass offenbar alles gut verlaufen ist. Die Königsfamilie sendet herzliche Grüße und wünscht ihr eine schnelle Genesung und eine gute Erholung". Auch Königin Mary, 54, zeigte sich erleichtert über den Verlauf von Mette-Marits OP. Die Ehefrau von König Frederik, 58, sagte: "Ich habe erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist, und darüber bin ich sehr froh".