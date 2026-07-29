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Royals im Sommer

William und Kate teilen private Sommermomente

Prinz William und Prinzessin Kate
© Getty Images
Prinz William und Prinzessin Kate haben ihren bisherigen Sommer auf Instagram Revue passieren lassen. In einer Fotostrecke zeigen die Royals auch rührende Privataufnahmen mit ihren drei Kindern.
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Am Dienstag veröffentlichte das Thronfolgerpaar eine Bilderstrecke unter dem Titel "The Summer Rewind". In der Bildunterschrift bedankten sich Prinz William und Catherine bei allen, "die die vergangenen Monate so besonders gemacht haben". Die Fotosammlung beginnt mit einer Aufnahme vom 8. Mai vor dem Buckingham-Palast bei einer Gartenparty, auf der William einen Zylinder trägt. Zudem sind Eindrücke von Royal Ascot im Juni sowie vom Tennisturnier in Wimbledon enthalten. Neben Terminen wie einem Besuch im Krebszentrum The Christie oder Treffen mit David Attenborough, Robert Irwin, Emma Watson und Benedict Cumberbatch stechen vor allem die privaten Aufnahmen hervor.

Rührendes Familienfoto mit den Hunden

Ein besonders privates Foto zeigt William und Kate gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Gras. Auf der Aufnahme sind auch die beiden Familienhunde Orla und Otto zu sehen. Das Bild erschien ursprünglich im April anlässlich des 15. Hochzeitstages des Paares. Ergänzt wird die Galerie durch drei Einzelporträts der Kinder vor einer Küstenkulisse, die jeweils an ihren Geburtstagen veröffentlicht wurden.

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Prinz George feiert seinen Ehrentag

Der Sommerrückblick erschien nur wenige Tage nach dem 13. Geburtstag von Prinz George am 22. Juli. Seine Eltern gratulierten dem ältesten Sohn im Netz mit den Worten "Alles Gute zum 13. Geburtstag, George!". Das dazugehörige Porträt wurde von Fotograf Matt Porteous im Kensington-Palast nach der Militärparade Trooping the Colour aufgenommen und zeigt den Jubilar im dunkelblauen Anzug.

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