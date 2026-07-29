Erbt Andrew-Ex Fergie jetzt Millionen-Vermögen?

Nach dem Tod des Formel-1-Unternehmers Paddy McNally könnte Sarah Ferguson auf ein Erbe hoffen. Die finanziell angeschlagene Ex-Herzogin fand zuvor Zuflucht in seinem Schweizer Luxus-Chalet.

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Sarah Ferguson sieht sich nach dem Ableben ihres langjährigen Freundes Paddy McNally mit Spekulationen über eine mögliche Erbschaft konfrontiert. Der Motorsport-Unternehmer verstarb im Alter von 88 Jahren und hinterlässt ein beträchtliches Vermögen, welches er vor allem durch Rechte an Streckenwerbung, Sponsorenverträge und das VIP-Programm "Paddock Club" in der Formel 1 aufbaute. Nach dem Auszug aus dem Anwesen Royal Lodge im Zuge des Epstein-Skandals hatte die 66-jährige Ex-Herzogin von York Unterschlupf im Schweizer Nobel-Skiort Verbier gefunden. McNally stellte ihr dort sein rund 17 Millionen Euro teures Luxus-Chalet "Les Gais Lutins" mit acht Zimmern als Rückzugsort zur Verfügung.

Sarah Ferguson und Paddy McNally © Sutton Images

Eng verknüpfte gemeinsame Vergangenheit

Die Verbindung zwischen Ferguson und McNally reichte weit über eine gewöhnliche Freundschaft hinaus. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew im Jahr 1986 waren die beiden drei Jahre lang ein Paar. Die Beziehung begann, als Ferguson ursprünglich als Kindermädchen für seine Söhne arbeitete. Obwohl das Verhältnis endete, als McNally ihr trotz eines Ultimatums keinen Heiratsantrag machte, blieb der Kontakt über die Jahrzehnte hinweg bestehen. Nach dem Epstein-Eklat erwies sich der Unternehmer erneut als eine verlässliche Stütze für die Herzogin.

Schuldenberg durch teuren Lebensstil

Sarah Ferguson und Andrew © Getty Images

Ein mögliches Vermächtnis im Testament des verstorbenen Unternehmers könnte Fergusons anhaltende finanzielle Probleme entschärfen. Nach der Scheidung von Prinz Andrew im Jahr 1996 häufte sie durch ihren Lebensstil Millionen an Schulden an, was sie 2009 in Kontakt mit Jeffrey Epstein brachte, der sie in Geldfragen beriet. Sollte McNally die Ex-Herzogin bedacht haben, stünden Mittel bereit, um diese Verbindlichkeiten zu begleichen.