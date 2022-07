Prinz Andrew fürchtet sich vor Foto-Veröffentlichung

Ein ''beschämendes Foto'' soll der BBC vorliegen, das den Herzog womöglich schwer in die Bredouille bringt.

England. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Prinz Andrew (62) könnte nun der nächste Skandal folgen: Ein "beschämendes Foto" soll der BBC vorliegen, das den Herzog womöglich schwer in die Bredouille bringt. "Nur eine Handvoll Leute haben es bisher gesehen, aber es wäre eine große Sache für das Königshaus", sagt Fotograf Mark Harrison, der das Foto gemacht haben soll, gegenüber der britischen "Daily Mail".

Harrison sagt nicht, was auf dem Foto zu sehen ist. Eine Quelle, die bereits die "schockierende" Aufnahme anschauen konnte, sagt: "Unsere Kinnladen klappten herunter, als wir es gesehen hatten. Prinz Andrew würde es wirklich schwer beschämen."

Das Foto soll am Abend im November 2019 gemacht worden sein, an dem Andrew der "BBC" sein umstrittenes TV-Interview gab. Darin ging es um seine Verwicklung in den Epstein-Skandal. Prinz Andrew verstrickte sich damals in Widersprüche. Laut dem Fotografen Mark Harrison gibt es noch viel mehr von dem Tag, was die Öffentlichkeit noch nicht weiß.