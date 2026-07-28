Royaler Vertrauens-Test für Harry und Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan hoffen auf eine Annäherung an die Royal Family. Vor einer möglichen Einladung nach Balmoral müssen sie laut einer Expertin aber einen Vertrauens-Test bestehen.

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König Charles III. verbringt im Spätsommer traditionell mehrere Wochen auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sich üblicherweise zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie versammeln. Für Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) dürfte eine Einladung jedoch weiterhin in weiter Ferne liegen. Das Paar hat sich seit Jahren nicht mehr auf dem schottischen Landsitz aufgehalten. Meghan besuchte Balmoral zuletzt im August 2018 kurz nach der Hochzeit, während das Paar 2019 mit Sohn Archie nach Ibiza reiste. Seit dem Rückzug aus den royalen Pflichten im Jahr 2020 gilt das Verhältnis als belastet.

Bedingungen für ein Wiedersehen

Adelsbiografin Sally Bedell Smith erklärte bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem Magazin "People", dass das grundlegende Problem das Vertrauen sei und weder der König noch Prinz William Harry und Meghan vertrauliche Gespräche zutrauen. Zuletzt gab es Berichte über ein Treffen auf dem Landsitz Highgrove, bei dem König Charles Harry, Meghan sowie die Kinder Archie und Lilibet empfing. Die ehemalige BBC-Königshauskorrespondentin Jennie Bond erklärte gegenüber dem "Mirror", dass diese Annäherung behutsam verlaufe. Entscheidend sei nun, ob die Privatsphäre gewahrt bleibe und keine Details oder Fotos an die Öffentlichkeit gelangen.

König Charles III. und Prinz Harry © LightRocket via Getty Images

Entscheidende Rolle von Prinz William

Neben der Geheimhaltung sieht Bond weitere Hürden für ein Treffen in Schottland. So könne sie sich nicht vorstellen, dass Harry und Meghan nach Balmoral eingeladen werden, wenn Prinz William und seine Familie vor Ort sind. Zudem müssten andere Familienmitglieder gefragt werden, ob sie zeitgleich anwesend sein möchten. Bei einem nächsten Besuch in Großbritannien sollte Harry laut einem Experten allerdings wieder ein Zimmer im Palast bekommen.

Bedeutung von Schloss Balmoral

Das Schloss gilt für die königliche Familie als besonders bedeutsam. Es war der Ort, an dem die verstorbene Königin am glücklichsten war und schließlich verstarb. Die Familie fühle sich dort frei, weshalb diese entspannte Atmosphäre auch bei einer Anwesenheit von Harry und Meghan gewahrt bleiben müsste.