Umstrittener Baby-Plan von Prinzessin Eugenie

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank erwarten im Sommer ihr drittes Kind. Die ersten Tage mit dem Neugeborenen möchte das Paar offenbar streng privat verbringen.

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Nach Informationen des britischen Magazins "Express" streben Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) nach der Geburt eine besonders abgeschirmte Zeit an. Das Paar wünscht sich Ruhe, die weit über das übliche Maß hinausgeht. Dieser Schritt soll innerhalb der royalen Familie für einigen Unmut sorgen.

Abstand für die engsten Angehörigen

Der Wunsch nach Distanz betrifft demnach auch nahe Verwandte. Sowohl ihre Mutter Sarah Ferguson (66) als auch ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) sollen in den ersten Tagen nach der Entbindung und im Kreißsaal Abstand halten. Eugenie und Jack Brooksbank beabsichtigen, die erste Phase mit dem Neugeborenen ausschließlich als kleine Familie zu genießen.

Reaktionen aus dem royalen Umfeld

Für Sarah Ferguson, die eine wichtige Bezugsperson für ihre Töchter darstellt, bedeutet diese Regelung eine spürbare Distanzierung. Royal-Expertin Jennie Bond erklärte gegenüber dem "Express", dass Sarah Ferguson wohl "untröstlich" wäre, sollten sich die Berichte bewahrheiten. Ein offizielles Statement zu den Plänen liegt aktuell noch nicht vor. Ob das Paar das Vorgehen genau so umsetzt, bleibt vorerst offen.